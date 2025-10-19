Myslíte si, že je zdravější sledovat porno, nebo politické debaty?
Vyřešíte tam světové finanční krize, války, partnerské vztahy...
Není to tedy náhodou, že nedávno přišlo na přetřes sledování porna a politických debat.
U obou táborů se sešel poměrně velký tábor podporovatelů. Místy tedy docházelo k jistému překrytí zájmů, protože všichni podezíráme uťápnutého Adama , že sledování pořadu Máte slovo je u něj přeci jen podbarveno zájmem o jeho moderátorku.
Hutným argumentem pro sledování politických debat je skutečnost, že k víkendovému obědu s rodinou se moc péčko nehodí. S tím sice můžu souhlasit, ovšem domnívám se, že ani politická debata zrovna nepodporuje klidné trávení. Samotný fakt, že v takovou chvíli „běží bedna“ je podle mě špatně. (Třeba to některý ze zdejších lékařů potvrdí, protože co jsem já ? Prostá vařečka...)
Velice odpovědně vypadá argument, že je třeba sledovat politické debaty aby byl člověk/občan v obraze a mohl odpovědně volit. Co na to já? Vzhledem k tomu, že nikdo z politiků stejně v reálu své plky z obrazovek nepromění v realitu... Zdá se mi to, nebo ani tato úvaha není ukotvená ve skutečnosti? Co myslíte? Nemůže tedy sledování těchto debat vyvolat u některých jedinců smutek, depresi?
Stejně tak polední defilé supermanů v kravatách a super žen v kostýmcích u někoho vyvolává stres, zvýšený tlak... Tady snad ani nepotřebujeme dobrozdání zdejších lékařů a všichni víme, že to nejsou jevy našemu zdraví prospěšné...
Z výše napsaného plyne, že já jsem spíš příznivcem toho porna. Místo hromadění stresu vede naopak často k jeho uvolnění. A jak říkala moje bejvalka... Na konci to dobře dopadne. Což mě připadá v obou případech jako zdravější varianta trávení volného času.
Co říkáte?
Já se budu těšit u dalšího vydání Otázek od piva, které jsem dneska založil...
Filip Vracovský
