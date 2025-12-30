Můžeme ( A chceme?) vydržet válku na dvou frontách ? S Ruskem i klimatem?
Nejsem expert ani na zbraně, ani na to kdo první v opotřebovávacích válkách padne na hubu.
Co se týče historických paralel jsem dokonce jejich odpůrce, protože při jejich používání si optiku, kterou jsou nazírány každý rád upravuje k obrazu svému.
Samozřejmě mě ale zajímá jestli se někde vaří voda na maximálně nesympatického Lavrova. (Ten by se krásně hodil na roli nějaké záporáka třeba ve Hvězdných válkách. Bohužel to není biják, ale realita...)
|
Lavrov: Západ musí pochopit, že Rusko má na Ukrajině strategickou iniciativu
Nicméně k těm přirovnáním... Slýchám často o konci Římské (západní) říše. Pokud by tomu tak bylo, ten proběhl nenápadně. Ve většině impéria ho nikdo v podstatě nezaznamenal. Datum jsme si určili zpětně jen tak pro pořádek. Co ale provázelo jeho svědky bylo nasednutí na sestupnou trajektorii kvality života, která trvala staletí...
Jak si stojí dnešní Evropa ? Občas dělá ramena, ale v podstatě je to tygr, či slon na hliněných nohou. Dekády prosperity založené na domněnkách, že levný Ruský plyn je něco jiného než nepovolený doping pro naši muskulaturu, který budeme muset jednou zaplatit... Představy, že chráněni USA (O nezištnosti té ochrany lze diskutovat) vlastní obranu nepotřebujeme... Mylné chiméry, že narovnáme nepravosti našich předků v bojích o nadvládu nad světem. Že jsme povinni pykat za hříchy kolonialismu (Sorry, pachatelé jsou dávno po smrti a rozvratem vlastní prosperity nikomu nepomáháme.), že napravíme i samotné klima... Vyhlašujeme válku za válkou, tématu za tématem.
Všechny nevyhrajeme a asi je pomalu čas si vybrat. Už proto, že některé se vzájemně vylučují. Porazit Rusko je velmi neekologické. (Nebudu se pouštět na území černého humoru. Má to totiž ještě rozměr, že Rusko je jaderná velmoc. A kdyby bylo tak snadné srovnat jaderné velmoci do latě, proč už dávno nestojí v pozoru třeba KLDR?)
Pak jsou tady také další hráči. Čína, USA...
K té Číně jen pár čísel ze vzájemného obchodu. Tak dlouho bylo v kurzu posmívat se jejím plagiátům, až se jí díváme na záda...
Nemyslím si, že nutně musíme skončit ve staletích temna. Ale mám dojem, že je třeba si vybrat témata která zvládneme a začít na nich makat. Na rozdíl od časů kdy doznívala moc legií a rychle se měnících císařů máme pořád šanci obstát díky spoustě nových technologií. Tehle vlak ještě můžeme dohonit...
Bez stanovení reálných cílů, cílů kterých lze dosáhnout nám ale nepomůže ani svěcená voda. (Vzájemné urážení se na internetu už vůbec ne. Z globálního hlediska je navíc opravdu směšné.)
