Modrý Dionýsos je ultraortodoxní Olympijská myšlenka...

... Perfektně podaná v moderním hávu. U nesmiřitelných kritiků , kteří rádi bez vzdělání a znalostí kontextů střílí po svých oponentech... ovšem po zásluze propadla.

Zahajovací ceremoniál Pařížské olympiády jsem nesledoval. Ne že bych se nepodíval na tenisovou část, či případně na atletiku či basket. Jsou to soutěže, které mě na této úrovni jako diváka baví a zajímají.

Komerční znásilnění prvotních Olympijských myšlenek mě ale jako celek moc nezajímá. Chápu však, že pro sportovce to je pořád svým významem vyvrcholením jejich kariér a úspěch jim přeju.

Nicméně Pařížské olympiádě se pořádně povedlo ťápnout do stojatých vod předsudků a zaprděnosti Pepíků všech zemí.

U nás to začalo už samotným předvedením oblečení našich reprezentantů. Nejsem odborník na módu. Jako laik tam prvky symbolizující vše potřebné vidím. Vzhledem k úspěchu, který pak i u odborníků tato kolekce sklidila můžeme autorovi jen zatleskat. Kdyby nás takto reprezentoval ve světě každý rozlícený tatík, či rozhořčená panímanda , byl by kredit ČR úplně jiný, než je dnes.

Zpět k modrému Dionýsovi...

Jak vidíte a čtete... Jen málokdo trefil dřevní Olympijskou ideu tak dobře jako on. Nazí na tento svět přicházíme a na nahotě není nic sprostého, divného, obscéního. Zvlášť ne , pokud je decentně skrytá modrou barvou. Na nahém těle se skutečně těžko schová zbraň. Kdyby takovým nahým tělem bylo i naše myšlení... Stala by se myšlenka Míru mnohem reálnější, než je v našem násilí zmítaném světě dnes...

Ukazuje to navíc ještě na jedno. Na naše vnímání žen. Protože kdyby se tam takto předvedla žena alespoň s průměrnou postavou, polovina dnešních kritiků by byla spokojená.

Ještě bych se zastavil u „urážení věřících a Boha“ . Miluju Ho a přesto se zasměju u „Monty Pajtnů“ . Co se týče ztvárnění „Poslední večeře“ můžu říct jen to, že nemusím všemu rozumět. Na případné soudy pak v tomto případě mám ( A není to alibismus) Jeho. Podstatou víry u nikoho přeci tento výjev otřást nemohl. Proto nevidím důvod k nějakému křižáckému tažení proti jeho tvůrcům...

