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Moderní víly

Středeční malování slovem pro náhodné kolemjdoucí i pravidelné hosty... Poezie dlouho nebyla. Ale psát ji život nepřestal.

Tak rády se dotýkají

otevřených ran v srdeční krajině

digitalizovanou stopou

a básníci místo početí

počítají drobáky na čůčo

pospávají s bezďákama na lavičkách

xxx

nejsou

došlo básnění

v běsnící době odkápává od huby

místo verše hejt

a když se mi chce... zvracet

nesmím zapomenout na storýčko

aby všechno vypadalo dokonale

xxx

přitom někde v nitru jsem

něžnej a staromódní

dřív možná nebylo tolik peněz

ale na lásku si člověk snadno sáhnul

i na prodejnou

a voněla touhou

jak je to dneska „na ofku“

těžko říct

za tohle platit nebudu

protože možná jsem staromódní

ale ne blbej

básník

v exilu reality

a digitálních stop

xxxxxxxx

Autor: Filip Vracovský | středa 24.6.2026 19:59 | karma článku: 5,47 | přečteno: 141x

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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