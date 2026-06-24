Moderní víly
Tak rády se dotýkají
otevřených ran v srdeční krajině
digitalizovanou stopou
a básníci místo početí
počítají drobáky na čůčo
pospávají s bezďákama na lavičkách
xxx
nejsou
došlo básnění
v běsnící době odkápává od huby
místo verše hejt
a když se mi chce... zvracet
nesmím zapomenout na storýčko
aby všechno vypadalo dokonale
xxx
přitom někde v nitru jsem
něžnej a staromódní
dřív možná nebylo tolik peněz
ale na lásku si člověk snadno sáhnul
i na prodejnou
a voněla touhou
jak je to dneska „na ofku“
těžko říct
za tohle platit nebudu
protože možná jsem staromódní
ale ne blbej
básník
v exilu reality
a digitálních stop
xxxxxxxx
Filip Vracovský
Čekali jsme na fotbalový zázrak, který přijít nemohl...
Než se odeberu dospávat dnešní noc, musím hodit pár slov na papír... ehmmm, do klávesnice. Protože pocity jsou silné...
Filip Vracovský
Měl by nějaký kuchař dostat konečně státní vyznamenání? A proč právě Zdeněk Pohlreich?
V posledních dnech jsem mezi námi kuchaři zachytil téma, že se nám dostává málo uznání za přínos ...
Filip Vracovský
Předvolební boj na Americké třídě? Hlavně arogantní pokus o popravu místních podnikatelů.
Vyskočil na mě včera na hlavní stránce článek z mé rodné Plzínky. Nedá mě to a musím k tomu něco napsat. Je to totiž docela přesná ilustrace toho...
Filip Vracovský
Jak se mi jednou zase povedlo nečučet do mobilu...
Což je dneska už docela výkon. Má to taky jednu velikánskou výhodu. Díky tomu se mi povede zachovat důstojnost okamžiku...
Filip Vracovský
Kozel zahradníkem, průšvihář učitelem...
To je hned. Ani nevíte jak. Vždycky jsem to v životě myslel dobře, ale často to skončilo v kotrmelcích a zatáčce...
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...
Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu
Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...
Centrální park Praha 13
Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
- Počet článků 891
- Celková karma 20,32
- Průměrná čtenost 1947x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...