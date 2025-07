Mladí už do sebe pivo nelejou... To nám učitelů určitě pomůže. Nebo ne ?

No, jako učitel bych řekl že kratom a „energeťáky“ asi nebudou tím pravým ořechovým čím je lze nahradit.

Ne. Rozhodně nechci plácat nějaké morality přestárlého chytráka. Sám jsem prováděl v době kolem osmnácti „strašný“ věci.Prochází tím každá generace od nepaměti.

Třeba takovou „zelenou“ jsem přestal pít dávno před svou plnoletostí. V touze ohromit starší jsem to přepískl s konzumací lahůdky, které se říkalo Magické oko.

Pamětníci jistě pamatují půllitr piva do kterého se lupnul panák naplněný zelenou peprmintkou. Brrrrr.... Žaludek mě roluje ještě dneska, když si na to vzpomenu. A i přesto, že jsem do třiceti likvidoval největšího nepřítele lidstva (alkohol) na potkání... Zelené už jsem se nikdy nedotkl.

Ale když na mě vyskočil tenhle článek...

A vzhledem k tomu, že do začátku září je ještě bezpečně daleko. Můžu se zamyslet. Zamyslet se nad největším nepřítelem s kterým jako učitel (a jistě nejsem sám) svádím pravidelně boj o duše a mozky našich svěřenců.

Tím nepřítelem je soustředění. Doba kdy učitel něco naučil delším výkladem, je dávno tatam. Já to mám snadné, když jsme na výuce v kuchyni. Tam lze zaujmout snadno. Je to akční. Ve třídě už to taková legrace není.

45 minut. Základem je důkladně se připravit. Ještě pár let zpátky mě fungoval třeba kratší výklad, video, skupinová práce. Dneska už do těch 45 minut potřebuji dostat činností víc abych udržel pozornost.

Rozhodně to není vinou těch které mám v lavicích. Zkrátka jejich svět je úplně jinej než byl ten náš. Jak na ně fungují třeba digitální technologie ?

Úplným zabijákem jejich soustředění je pak kratom, nebo energidrinky. Fungují tak, že na chvíli „nakopnou“ , ale jakmile účinek opadne, doslova je vypnou. Věřte tomu, že přijít do třídy kde máte „děti“ ve věku kdy mají hýřit energií , doslova kypět životem ... A místo toho za dveřmi najít vyčerpané polozombies není úplně jednoduchý ani pro učitele.

To nejjednoduší co s tím můžeme všichni dospěláci dělat je snažit se jim neusnadňovat přístup k oblbovákům a digitálním drogám od ranného dětství. Zvyk je železná košile. A to, že dneska mlaďoši nepijou pivo nemusí být v absolutnu dobrá zpráva. Třeba je to špatně nejenom pro naše pivovary...