Mikuláš Minář změnil názor... Hurá...
Zpívejme Hosana. Ostatně nárok na změnu názoru má u nás každý.
To nikomu zcela bez ironie nezazlívám. Z čeho mám opravdu „husinu“ ?
Z toho, že co je za čárou a co ne už nebude určovat zákon ale aktivista, popřípadě prezident.
Dláždnění cesty do Pekel je plné dobrých úmyslů.
Vůbec nepochybuji o tom, že jsme v tvrdé válce, kde zatím dezinformace nahrazují palbu ručních zbraní, případně drony.
Trvalo dlouho než si odpovědní vůbec tuto možnost připustili. Místo boje s touto Hydrou sápající se sem z Ruska se ovšem pustili do boje s vlastními občany.
Ok, je to jejich právo. Osobně se ale nedomnívám, že pokud neprojdou myšlenky tzv. liberálů nějakou podstatnou změnou mohou situaci ve svůj prospěch někdy v budoucnu zvrátit u voleb.
Jestli se pod praporem s Minářem sejde plná Letná (Já už mu nevěřím ani nos mezi očima a nepojedu tam) na tom nic nemění.
Všichni ti kdož nevolili „tu správnou“ Pětikoaliční stranu určitě nejsou jenom jedinci zasažení cizí propagandou. Jsou to celé segmenty společnosti, které mají dojem (Neřeším jestli oprávněný, nebo ne) , že jejich hlas není slyšet.
Napadá mě tedy kacířská myšlenka. Co když správné hodnoty (nejen v parlamentních , ale třeba i prezidentských) volbách neuspějí ? Když už si AntiMacinkové a AntiBabišové určili jasnou červenou čáru/hranici ... Půjdou své pojetí demokracie hájit i za cenu její ztráty?
(Jelikož nevím kolik budu mít dneska času dopředu tady odpovím na nějaké zásadní otázky.
1)Petra Pavla jsem volil a chystám se zas.
2) Ne, Turek s Macinkou opravdu nejsou idolové, které bych si na plakátech vylepoval v pokojíčku.)
A písnička ? Lemmy taky politiků nevěřil... A vůbec! Rock n roll je mnohem lepší než celá politika...
Filip Vracovský
Jsou „zetka“ lenoši, nebo my „staroši“ jenom tak mudrujeme...
Že napíšu tenhle blog vím, už od včerejška, kdy jsem si na titulce přečetl článek s touto tématikou...
Filip Vracovský
Hurá, pod vedením Tomia Okamury zrušíme žvanírnu ve Sněmovně...
Musím říct, že zpráva o omezení „žvanírny“ v kontextu s tím co se dělo ještě nedávno mě docela pobavila. Ale když jsem se zamyslel trošku víc, úplně veselé to zase nebylo...
Filip Vracovský
Nevolil jsem. Díky Motoristům a SPD jde všechno podle plánu. Nezkažme to.
Chtěl bych Motoristům a SPD vlastně poděkovat. Dělají od prvního dne všechno aby se vláda na nynějším půdorysu již nikdy neopakovala...
Filip Vracovský
MAGA móda ? Netrefila se mě definitivně do vkusu! Zvlášť pistolníci v ulicích.
Tak jsem chtěl napsat pár slov k plastickejm operacím a nějak se mě to zvrtlo... (Ba ne, celou dobu jsem to takhle plánoval...) Jen mě mrzí, že místo psaní příběhů přináší doba na mou klávesnici právě tohle...
Filip Vracovský
Teplo pro Kyjev... Darujete taky kousek ?
... aneb alespoň s částí z nás to ještě není tak zlý jak by mohl Putin a jeho poskoci doufat. Co myslíte?
