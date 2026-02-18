Mikuláš Minář má blíž k Orbánovi než si jeho okolí připouští...

Ovšem podlehnout kouzlo tohoto lžiproroka je tak snadné... Vím o tom své, sám jsem si svého času na jeho akcích zazpíval.

Odkaz

Bohužel musím přiznat, že obavy, které jsem měl ze Slovenské , či Maďarské cesty už nemám. Stala se z nich holá skutečnost.

Ovšem nebál jsem se jen o demokracii, která je zakořeněná i v těchto zemích tak silně, že ani Orbán ji nemůže vymazat. Což ostatně potvrzují i volební průzkumy, které ho pomalu ale jistě posílají na pole historie.

Opozičník Magyar v Mnichově ladí vztahy s lídry EU. Slibuje silnější spolupráci V4

Mnohem víc jsem se bál radikalizace společnosti a už je to tady... Nemáme si ani se Slováky, ani s Maďary co vyčítat.

Vůli ke kompromisu nemá už nikdo.

V tomhle budování napětí má Mikuláš Minář mnohem blíž k Orbánovi, než nějaké demokracii. O tu mu ostatně ani tak moc nejde. Klidně bych se vsadil.

Stejně jako Okamura si na strachu vybudoval docela slušnou živnost. Ovšem na rozdíl od svého kolegy při vstupu do politiky jako takové narazil do zdi.

Tak nám chvíli studoval, chvíli jako každý správný guru koučoval...

Z Mináře se po fiasku v politice stal kouč. Ovládá facilitaci i práci s boardy

Hop ... Rok se s rokem sešel a poptávka po aktivismu v zákopech války o záchranu demokracie je opět na scéně. Vrací se tedy i náš spasitel. Aktiva je třeba dobře prodat.

Jen bych si dovolil upozornit, že s tímhle úplně nesouhlasím.

Odkaz

Podle mě z protistrany kde potřebuje nějaké hlasy získat neulovil vůbec nikoho. (Spíš se domnívám, že naopak ledaskoho jako třeba moji maličkost dokáže otrávit a odradit.)

Trápit se tím ale asi nemusí. Až zmizí tenhle kšeft, nepochybně se o sebe zase postará.

P.S. V jedné věci je to úplně stejné jako před lety. Řešení co se má stát nemá žádné.

A písička ? Odešel Jim Čert. Kdo jeho příběh zná tak ví, jak moc špatnejch věcí udělal. Podle mě, ale jeho lítost byla upřímná ...

Autor: Filip Vracovský | středa 18.2.2026 7:26 | karma článku: 4,28 | přečteno: 53x

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 835
  • Celková karma 22,48
  • Průměrná čtenost 2012x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

