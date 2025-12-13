Michelinské hvězdy za naše prachy ? Není to spíš nepochopení ?
Dalo by se říct: „ Pozdě, ale přeci. „
Informace samozřejmě přinesl i náš domovský IDnes.
|
Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků
Co si budeme povídat. domnívám se, že my všichno „od fochu“ máme radost. Konečně došlo k zápisu na prestižní mapu gastronomického světa.
Co mě ale opět zaujalo bylo určité „bouření se“ v diskuzi nejen zde. Týkalo se především peněz zaplacených za zařazení do průvodce a naprosté nepochopení toho co je fine dining.
Vezmu to popořadě. Ano, to že stát prostřednictvím agentury CzechTourism musel zaplatit za samotnou plnohodnotnou účast na takové události je nezpochybnitelné.
Chápu i to, že někoho může šokovat představa milionů které na to padnou... Nicméně. Nejde přeci jen o prestiž oceněných šéfkuchařů a jejich podniků.
Stejně tak není návratnost v penězích které zde turisté utratí cestou za zážitkem. Musí přeci někde spát, tankovat, nakupovat atd... atd...
Zcela nevyčíslitelnou hodnotou je i posílení prestiže celého řemesla, které k němu přivede nové zájemce o studium. Na tom získá i ten, který bude vykřikovat, že ho zajímá jenom guláš se šesti a řízek cestou na výlet.
Protože i ten guláš se šesti a řízek mu musí někdo udělat a lidí v oboru se nedostává.
Přikládám pár odkazů, můžete se třeba proklikat na výroční zprávy a objemy financi CzechTourism.
Ty hvězdy si opravdu nikdo „nekupuje“. Jsou výsledkem rachoty, kterou by většina hejtrů nebyla ochotná podstoupit. Pokud někdo v diskuzi spočítal, že jedna hvězda nás vyšla na tři miliony pak věřte, že je to částka na kterou nevyděláte za pár měsíců. Ziskovost gastronomických konceptů se počítá v jednotkách procent.
S tím se pojí i naprosté nepochopení disciplíny, které se říká fine dining.
A kdo jiný by vám to měl slovem přiblížit, než první „dvouhvězdičkový šéf“ kterého máme.
Je to o zážitku. Ne o uspokojení základních životních potřeb. Stejně jako ostatní odvětví umění jsou pak základním stavebním kamenem kultury té které země.
A písnička? Zdánlivě nemá s blogem nic. Ale dneska by měl narozky Radim Hladík. Také nebyl „jen kytarista“ a už dávno patří do zlatého kulturního fondu naší země...
Filip Vracovský
