Michelinské hvězdy za naše prachy ? Není to spíš nepochopení ?

Ve čtvrtek večer se odehrála v Mariánských Lázních asi nejdůležitější událost tuzemské gastronomie za hodně dlouhou dobu. Michelin poprvé v historii vydal průvodce pro naši republiku.

Dalo by se říct: „ Pozdě, ale přeci. „

Informace samozřejmě přinesl i náš domovský IDnes.

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

Co si budeme povídat. domnívám se, že my všichno „od fochu“ máme radost. Konečně došlo k zápisu na prestižní mapu gastronomického světa.

Co mě ale opět zaujalo bylo určité „bouření se“ v diskuzi nejen zde. Týkalo se především peněz zaplacených za zařazení do průvodce a naprosté nepochopení toho co je fine dining.

Vezmu to popořadě. Ano, to že stát prostřednictvím agentury CzechTourism musel zaplatit za samotnou plnohodnotnou účast na takové události je nezpochybnitelné.

Chápu i to, že někoho může šokovat představa milionů které na to padnou... Nicméně. Nejde přeci jen o prestiž oceněných šéfkuchařů a jejich podniků.

Stejně tak není návratnost v penězích které zde turisté utratí cestou za zážitkem. Musí přeci někde spát, tankovat, nakupovat atd... atd...

Zcela nevyčíslitelnou hodnotou je i posílení prestiže celého řemesla, které k němu přivede nové zájemce o studium. Na tom získá i ten, který bude vykřikovat, že ho zajímá jenom guláš se šesti a řízek cestou na výlet.

Protože i ten guláš se šesti a řízek mu musí někdo udělat a lidí v oboru se nedostává.

Přikládám pár odkazů, můžete se třeba proklikat na výroční zprávy a objemy financi CzechTourism.

Odkaz

Odkaz

Ty hvězdy si opravdu nikdo „nekupuje“. Jsou výsledkem rachoty, kterou by většina hejtrů nebyla ochotná podstoupit. Pokud někdo v diskuzi spočítal, že jedna hvězda nás vyšla na tři miliony pak věřte, že je to částka na kterou nevyděláte za pár měsíců. Ziskovost gastronomických konceptů se počítá v jednotkách procent.

S tím se pojí i naprosté nepochopení disciplíny, které se říká fine dining.

A kdo jiný by vám to měl slovem přiblížit, než první „dvouhvězdičkový šéf“ kterého máme.

Odkaz

Je to o zážitku. Ne o uspokojení základních životních potřeb. Stejně jako ostatní odvětví umění jsou pak základním stavebním kamenem kultury té které země.

A písnička? Zdánlivě nemá s blogem nic. Ale dneska by měl narozky Radim Hladík. Také nebyl „jen kytarista“ a už dávno patří do zlatého kulturního fondu naší země...

Autor: Filip Vracovský | sobota 13.12.2025 8:23

Filip Vracovský

Filip Vracovský

  • Počet článků 812
  • Celková karma 23,52
  • Průměrná čtenost 2032x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

