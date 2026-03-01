Mezinárodní právo přestalo existovat ...

... a nikdo se s tím už ani netají. Velmoci si hájí svoje zájmy tak jako tomu bylo od nepaměti. ....

Nejsem odborník na geopolitiku. Díky tomu vůbec netuším kam až mohou Rusko a USA své zájmy vyeskalovat. Nemusím se tím ani stresovat.

Stejně to neovlivním.

Jako kterýkoliv z našich politiků. Byť již zaujímají svá stanoviska. Ne na základě jakýchkoli konzistentních postojů právě k mezinárodnímu právu.

Jen na základě toho kdo je kámoš a symaťák.

Éra kterou kdysi jako naději na mír pro většinu světa zahájil Regan s Gorbačovem skončila.

(Náhodou zítra bude mít Gorbi nedožité narozeniny...)

Éra přicházející se bude vyznačovat tím, že prst na spoušti bude mít vít šílenců než tehdy.

V něčem bude rovněž stejná. Kdekdo se bude zase zaklínat právy lidí na spravedlnost, svobodu. My budeme zase stát na té správné straně. (Alespoň dokud nezafouká vítr)

Nu což.

Hodíme něco na pekáč (Je přeci neděle a nepojedeme do Pekel s prázdným břichem...)

Pak se můžeme pohádat o tom kdo je morálnější, spravedlivější a pak...

Není to nakonec všechno jedno?

Dělejme si každý podle svého. Mě osobně už ale o nějaké spravedlnosti a morálce kázat nikdo nemusí. Tomu už se budu jenom smát...

Abych jenom nekáral... Je vlastně pěkné, že alespoň někdy se nám kluci shodnou...

Íránský program ohrožuje Evropu, shodli se Pavel s Babišem. Česko stojí za spojenci
Autor: Filip Vracovský | neděle 1.3.2026 9:17

