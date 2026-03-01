Mezinárodní právo přestalo existovat ...
Nejsem odborník na geopolitiku. Díky tomu vůbec netuším kam až mohou Rusko a USA své zájmy vyeskalovat. Nemusím se tím ani stresovat.
Stejně to neovlivním.
Jako kterýkoliv z našich politiků. Byť již zaujímají svá stanoviska. Ne na základě jakýchkoli konzistentních postojů právě k mezinárodnímu právu.
Jen na základě toho kdo je kámoš a symaťák.
Éra kterou kdysi jako naději na mír pro většinu světa zahájil Regan s Gorbačovem skončila.
(Náhodou zítra bude mít Gorbi nedožité narozeniny...)
Éra přicházející se bude vyznačovat tím, že prst na spoušti bude mít vít šílenců než tehdy.
V něčem bude rovněž stejná. Kdekdo se bude zase zaklínat právy lidí na spravedlnost, svobodu. My budeme zase stát na té správné straně. (Alespoň dokud nezafouká vítr)
Nu což.
Hodíme něco na pekáč (Je přeci neděle a nepojedeme do Pekel s prázdným břichem...)
Pak se můžeme pohádat o tom kdo je morálnější, spravedlivější a pak...
Není to nakonec všechno jedno?
Dělejme si každý podle svého. Mě osobně už ale o nějaké spravedlnosti a morálce kázat nikdo nemusí. Tomu už se budu jenom smát...
Abych jenom nekáral... Je vlastně pěkné, že alespoň někdy se nám kluci shodnou...
|
Íránský program ohrožuje Evropu, shodli se Pavel s Babišem. Česko stojí za spojenci
Filip Vracovský
Soudružko učitelko, soudruhu řediteli...
Dnešní vzpomínání nebude na muzikanty, ani na muziku. Vrátím se do do doby kdy oslovení z nadpisu bylo normální...
Filip Vracovský
Katolíci nemaj nejlepší pověst a já je mám stejně nejradši...
... dnešní povídání nebude zdaleka jen o Josefu Toufarovi, kterého bolševici umučili v nejdivočejších letech...
Filip Vracovský
Dva muži ve městě. Systém může i zabíjet.
Pár slov o retru, které je pořád aktuální. O filmu a zdaleka nejen o něm pro stálé čtenáře i náhodné kolemjdoucí...
Filip Vracovský
Natvrdlej rocker a vzpomínky na devadesátky...
Základku jsem prošel jako slušňák. Jenže už jako slušňák jsem toužil psát poezii a když se u mě zlomil patnáctej rock...
Filip Vracovský
Pár písniček jen tak a hlavně vzpomínka na Bůčka
i když nemá zrovna žádný výročí. Možná je to tím, že se letošní zima tak vleče a jsem už ve věku kdy tenhle nečas trávím spíš...
Další články autora
