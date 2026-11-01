Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mezi živýma lidma

Filip Vracovský VIP
posledních týdnech nemám zdaleka tolik času, kolik jsem byl zvyklý trávit na internetu. Většinu dnů jsem prostě v reálu a s reálnejma lidma.

A při tom všem shonu jsem zjistil jednu úplně jednoduchou věc: je mi v takovým světě dobře.

Ne že by najednou velký otázky geopolitiky a chování politiků – jak ve světě, tak v tom našem domácím bahňáčku – ztrácely na významu. Spíš se jen vrací do rolí, který jim v životě člověka normálně patří.

Čím jsem starší, tím víc si totiž myslím jednu prostou věc. Když chceme dělat svět lepším, nejde o to, co kde vykřikujeme nebo jak nahlas to hulákáme do virtuálního prostoru. Koneckonců v tom zásadním měřítku nejde ani o to, koho volíme, jestli vůbec volíme nebo proč volíme. Jde o to, jak se chováme v konkrétních životních situacích. V těch malejch, každodenních mikrosituacích, protože právě z nich pak všechno to velký vyrůstá.

Myslím, že našim myšlenkám ve virtuálním prostoru zkrátka často schází umírněnost. On totiž svět dávno před tímhle virtuálnem sám o sobě nebyl úplně jednoduchej. Nebyl nikdy takovým krásným místem, jaký si možná v paměti uchováváme.

Jenom při vzpomínkách na svý dědy a pradědy se najednou dotýkám generací, který jsem v blízkosti poznal a který zažily války, nejrůznější typy perzekucí a nejistoty. A od jejich narození vlastně neuteklo ani tak moc času. Možná prostě neměli ten internet, aby s každou emocí hned běželi mezi ostatní a jitřili tak nálady. A možná to pro ně bylo i lepší.

Každá generace zkrátka hraje s kartama, který má. A nám to osud, čas, pánbůh – říkejme tomu jak chceme – rozdal právě takhle.

Sám za sebe jsem rád, že mně rozdal karty, kde držím v ruce vařečku, občas uteču k poezii a koneckonců hlavně proto, že je mi fajn právě mezi lidma.

A občas napsat si kousek poezie pro radost i zamyšlení, taky nění špatná terapie...

A samozřejmě pustit si muziku... To musí bejt :)

Ta je dneska jasná, když má narozeniny jedna z nejkrásnějších žen. Ta krása vnější je možná pomíjivá, ale i té vnitřní má na rozdávaní.

Autor: Filip Vracovský | neděle 1.11.2026 9:24 | karma článku: 6,10 | přečteno: 91x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Filip Vracovský

Já omalovánka...

I dneska si dovolím pozvat k malování slovem štamgasty i náhodné kolemjdoucí. Pár slov o mě a taky o básnících...

29.10.2026 v 16:53 | Karma: 7,23 | Přečteno: 169x | Diskuse | Poezie a próza

Filip Vracovský

Nebojím se zimy...

Malování slovem na brzký nedělní podvečer. Pro pravidelné hosty i náhodné kolemjdoucí, které láká světlo bludiček...

25.10.2026 v 17:58 | Karma: 7,74 | Přečteno: 191x | Diskuse | Poezie a próza

Filip Vracovský

Epidemie salmonely: Na vině je nekompetence, internet a ztráta soudnosti?

Vyskočila na mě dneska zpráva, která s vysokou pravděpodobností ukazuje na hlavního viníka jedné z nejzávažnějších hygienických kauz ve veřejném stravování za poslední dobu.

25.10.2026 v 8:01 | Karma: 26,28 | Přečteno: 1153x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Vládní koalice, nebo lupiči?

Kdo mě čte, ví moc dobře, že na žádný posvátný krávy nevěřím. Ani na Kavčích horách. Šetřit se má, zvlášť v dnešní době...

24.10.2026 v 6:02 | Karma: 28,24 | Přečteno: 1058x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

A zase ta poezie...

Sobotní nepolitická chvilka poezie :) Pro stálé hosty i náhodné kolemjdoucí. Poslední dobou mám nějaký tvůrčí přetlak.

17.10.2026 v 15:32 | Karma: 7,85 | Přečteno: 115x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.
27. října 2026

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky
27. října 2026

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Při osmdesátikilometrové rychlosti většinou metro nezastaví dříve než za 200...
28. října 2026  11:55

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...
29. října 2026  6:06,  aktualizováno  7:39

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...

V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka

Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které...
25. října 2026

Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...

Vrcholky Jeseníků pokrylo až deset centimetrů sněhu, vhodná je zimní výbava

ilustrační snímek
1. listopadu 2026  11:16,  aktualizováno  11:16

Vrcholky Jeseníků pokrylo během víkendu až deset centimetrů sněhu. Podle zástupců jesenické horské...

V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá

Požár střechy hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026)
1. listopadu 2026  7:52,  aktualizováno  12:41

V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli...

Láska Pavly a Václava z Letné. Tak dlouho chodila, aby jí nabrousil nože, až se nechal ukecat

Kateřina Hájková s fotografií rodičů
1. listopadu 2026

Nedávno jsme na Metro.cz začali pátrat po osudu dvojice, která na sebe prozradila dvěma tabulkami...

„Nejdou chytit, ale jsou hodní.“ Obyvatele Olešnice překvapil potulující se dikobraz

Dikobraz v Olešnici. (31. října 2026)
1. listopadu 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Dikobraz na silnici v obci Olešnice u Bouzova na Šumpersku překvapil ženu, která se v sobotu večer...

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 936
  • Celková karma 18,35
  • Průměrná čtenost 1898x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.