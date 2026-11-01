Mezi živýma lidma
A při tom všem shonu jsem zjistil jednu úplně jednoduchou věc: je mi v takovým světě dobře.
Ne že by najednou velký otázky geopolitiky a chování politiků – jak ve světě, tak v tom našem domácím bahňáčku – ztrácely na významu. Spíš se jen vrací do rolí, který jim v životě člověka normálně patří.
Čím jsem starší, tím víc si totiž myslím jednu prostou věc. Když chceme dělat svět lepším, nejde o to, co kde vykřikujeme nebo jak nahlas to hulákáme do virtuálního prostoru. Koneckonců v tom zásadním měřítku nejde ani o to, koho volíme, jestli vůbec volíme nebo proč volíme. Jde o to, jak se chováme v konkrétních životních situacích. V těch malejch, každodenních mikrosituacích, protože právě z nich pak všechno to velký vyrůstá.
Myslím, že našim myšlenkám ve virtuálním prostoru zkrátka často schází umírněnost. On totiž svět dávno před tímhle virtuálnem sám o sobě nebyl úplně jednoduchej. Nebyl nikdy takovým krásným místem, jaký si možná v paměti uchováváme.
Jenom při vzpomínkách na svý dědy a pradědy se najednou dotýkám generací, který jsem v blízkosti poznal a který zažily války, nejrůznější typy perzekucí a nejistoty. A od jejich narození vlastně neuteklo ani tak moc času. Možná prostě neměli ten internet, aby s každou emocí hned běželi mezi ostatní a jitřili tak nálady. A možná to pro ně bylo i lepší.
Každá generace zkrátka hraje s kartama, který má. A nám to osud, čas, pánbůh – říkejme tomu jak chceme – rozdal právě takhle.
Sám za sebe jsem rád, že mně rozdal karty, kde držím v ruce vařečku, občas uteču k poezii a koneckonců hlavně proto, že je mi fajn právě mezi lidma.
A občas napsat si kousek poezie pro radost i zamyšlení, taky nění špatná terapie...
A samozřejmě pustit si muziku... To musí bejt :)
Ta je dneska jasná, když má narozeniny jedna z nejkrásnějších žen. Ta krása vnější je možná pomíjivá, ale i té vnitřní má na rozdávaní.
Filip Vracovský
Já omalovánka...
I dneska si dovolím pozvat k malování slovem štamgasty i náhodné kolemjdoucí. Pár slov o mě a taky o básnících...
Filip Vracovský
Nebojím se zimy...
Malování slovem na brzký nedělní podvečer. Pro pravidelné hosty i náhodné kolemjdoucí, které láká světlo bludiček...
Filip Vracovský
Epidemie salmonely: Na vině je nekompetence, internet a ztráta soudnosti?
Vyskočila na mě dneska zpráva, která s vysokou pravděpodobností ukazuje na hlavního viníka jedné z nejzávažnějších hygienických kauz ve veřejném stravování za poslední dobu.
Filip Vracovský
Vládní koalice, nebo lupiči?
Kdo mě čte, ví moc dobře, že na žádný posvátný krávy nevěřím. Ani na Kavčích horách. Šetřit se má, zvlášť v dnešní době...
Filip Vracovský
A zase ta poezie...
Sobotní nepolitická chvilka poezie :) Pro stálé hosty i náhodné kolemjdoucí. Poslední dobou mám nějaký tvůrčí přetlak.
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