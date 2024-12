Mezi Ficem a Fialou...

se někde pohybují naše předvolební výhledy do nového roku 2025. Jo, a přesně tam stojí jeden pumpař z Průhonic...

Je zajímavé, jak často vnímáme skrz vlastní vidění sebe samotných i ty druhé. Tím je vlastně založeno, na rozevírání nůžek pólů naší společnosti.

Jakoukoli empatii přebijeme tvrzením, že já jsem to měl takhle, tak i ostatní přeci musejí „jet“ podle mého mustru.

Promítáme to pak i do našich mouder co se týče politiky. Nejen té vnitrostátní, ale i celosvětové.

Překvapení pak zjistíme, že zdaleka ne celý svět chodil v našich botách a má naše zkušenosti, možnosti či přání... Nastává mrzení. Všichni kolem zešíleli, jen my jsme ti jediní správňáci.

Když se podívám na posledních pár století naší historie, mám dojem, že svou důležitost poněkud přeceňujeme.

Premiéři bývalého Československa mají shodné jen počáteční písmeno svého příjmení. Jinak jejich styl je zcela odlišný. Já osobně vidím v jednom z nich uřvaného stánkaře, který se chová jako křupan ale na pouti má zkrátka úspěch. Ten druhý působí jako slušňácky naprogramovaný robot. Bohužel mu schází cílevědomost a alespoň náznak empatie. (Nepopírám však, že proti jinému symbolu jeho vlády , kterým je MPA vypadá jako vřelý kamarád nás všech.)

Zmíněný pumpař z Průhonic má chováním blíž k Ficovi, ale směřováním přeci jen k Fialovi. Svou dojnici (EU) si jistě nezařízne. Navíc, stejně jako Fiala je zcela necílevědomý a přelétavý (jako jeho motýle) jen z preferenčního květu na ještě větší preferenční květ.

Výhledově nás čeká jen strašení. Babiš bude strašit „Fialovou bídou“ , Fiala „Babišovou apokalypsou“.

Co my, kteří nepodléháme strachu ? Budeme si muset počkat. Nejspíš si v řadě ohledů naše republika musí sáhnout na dno aby těmhle dvěma prodavačům strachu příště nenaletěla...

Tak hodně sil do nového roku všem lidem dobré vůle. Sílu zabránit nám v dělaní věcí , které považujeme za dobré a správné naštěstí nemá žádný politik.