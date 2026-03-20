Metla vyhání z Pekla!

Ne, nehodlám vás takhle při pátečku strašit. Naopak. Páteční podvečer je jako dělaný pro rande s muzikou...

Dneska to samozřejmě musí být něco tvrdého. Chuck Norris neumírá každý den a žádný bábovky si nezaslouží...

Přelom osmdesátých a devadesátých let byl pro naše tuzemské metalové bandy opravdu dobou zaslíbenou. Mimo zástupů věrných fans začalo společenství vlasáčů s elektrickejma kytarama zajímat i řadu i těch, kteří chtěli ochutnat ovoce stromů, ještě nedávno zakazovaných.

Nicméně už „předlistopadové roky“ přinášejí docela slušnou úrodu. Teplický Motorband nahrál Fajnovej den jako A stranu singlu již v lednu 89 ve studiu Propast Petra Jandy.

A bylo co poslouchat. Precizní muzikantská práce a za mikrofonem Kamil Střihavka.

Jestliže Motorband překonal celou řadu překážek a funguje dodnes se statusem špičkové kapely...

Pak Bzenecký Terminator nedožil ani svých desátých narozenin a status kultu získal u svých fans až „posmrtně“. Každopádně se jednalo o velice zajímavou kapelu, které „nečouhala sláma z bot“.

Jak popularitou „u tuzemských hrozičů“ tak kvalitou produkce patřil Brněnský Titanic ke špičce Československé scény. Jejich první dlouhohrající deska vyšla v roce 1989. Hnusná smůla se na ni nevešla, ale je často součástí bonusů u reedicí a vzpomínkových alb.

Jednoznačnou jedničkou tehdejší tuzemské scény byl a nejspíš ještě historicky je ... Arakain. Debutové album někdo v Supraphonu opravdu „sprasil“. Inu, tuhle hudbu tady moc lidí mixovat neumělo... (Naštěstí jsou dávno k dostání remasterované verze.)

Rychlé prsty kytaristů, za mikrofonem Aleš Brichta. Co nám tehdy scházelo. Asi mou „nej vypalovačkou“ té éry je Amadeus. Mimochodem za mě se jednalo o jeden z nejlepších textů, které Brichta napsal. A i když dneska už kulturní komise nefungují, značnou nadčasovost mu nelze upřít.

Poslední písničku obstará chlapík, kterej není naše lidi. Ale k osmdesátkám patří naprosto neomylně. Nejeden hit jeho domovské kapely Twisted Sister drhla skoro každá banda na víkendových čajích a zábavách.

Já jsem logo TS nosil na džísce vždy hrdě. Dee Snider před pár dny oslavil 71 první narozeniny. Trápí ho zdraví a za mikrofonem při tour k padesátému výročí skupiny ho nahradí Sebastian Bach.

Nicméně v dobách, kdy byl ještě při síle se nebál obhájit svobodu hudebního vyjadřování ani před Senátní vyšetřovací komisí. Pořádnou pifku na něj měl i budoucí víceprezident USA Al Gore.

Je fajn, že jsou na světě lidi, kteří si hned necvrnkou do gatí. (Kdo chce, snadno si ten příběh dohledá)

Tak zase někdy :)

Autor: Filip Vracovský | pátek 20.3.2026 17:25

Další články autora

Filip Vracovský

Drsná šikana v kuchyni, násilník v rondonu, nebo generační střet ?

Patříte mezi gurmány a jméno René Redzepi je pro vás pojmem? Nepatříte? Nevadí ani jedno. Turbulentní události kolem této hvězdy v rondonu mají jistě přesah...

18.3.2026 v 7:48 | Karma: 25,70 | Přečteno: 2028x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

V čem všem dětem lžeme. Jsou pohádky škodlivé?

V neděli vážně/nevážně, oblečený/neoblečený a lehce nekorektní blog ke kávě, nebo jen tak. Vždyť se zdá, že jaro si bere zase pauzu...

15.3.2026 v 8:29 | Karma: 18,25 | Přečteno: 438x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Omluva je málo paní Leyenová!

Původně jsem chtěl napsat jen krátkou úvahu o článku, který si zde před pár dny mohl každý přečíst na hlavní straně...

14.3.2026 v 7:09 | Karma: 32,78 | Přečteno: 1068x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Jak je to s tím mládím?

Myslím, že mládí ani stáří není zásluha. Ale kdo jsem abych to soudil. Skutečnost, že ve spoustě ohledů ...

11.3.2026 v 17:27 | Karma: 15,45 | Přečteno: 415x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Nebereš bezhotovostní platby? Chytračíš? Končíš!

Tak dneska zase něco skoro „od sporáku“. Navařil jsem pár údajů a faktů spolu s pocity jak to vlastně všechno je a bude...

8.3.2026 v 8:15 | Karma: 31,67 | Přečteno: 2649x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...
16. března 2026  14:20

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní...

Úřad dal zelenou dokončení D49 do Fryštáku. Případné odvolání stavbu nestopne

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)
20. března 2026  18:02

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal stavební povolení na dokončení dálnice D49, které...

Sprint mužů v Oslu 2026: Krčmář po třech letech v TOP 10, Hornig v poli poražených

Tomáš Mikyska běží sprint v Otepää.
20. března 2026  18:01

V pátek se v Oslu poprvé představili muži, kteří nastoupili do posledního sprintu sezony. Do závodu...

Při nehodě na D1 u Jihlavy se dnes těžce zranil řidič dodávky

ilustrační snímek
20. března 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

Dálnice D1 na Vysočině byla dnes u Jihlavy ve směru na Prahu asi hodinu a půl neprůjezdná kvůli...

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky a kdy jedou Češi

Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.
20. března 2026  17:56

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské...

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 850
  • Celková karma 20,94
  • Průměrná čtenost 1994x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

