Metla vyhání z Pekla!
Dneska to samozřejmě musí být něco tvrdého. Chuck Norris neumírá každý den a žádný bábovky si nezaslouží...
Přelom osmdesátých a devadesátých let byl pro naše tuzemské metalové bandy opravdu dobou zaslíbenou. Mimo zástupů věrných fans začalo společenství vlasáčů s elektrickejma kytarama zajímat i řadu i těch, kteří chtěli ochutnat ovoce stromů, ještě nedávno zakazovaných.
Nicméně už „předlistopadové roky“ přinášejí docela slušnou úrodu. Teplický Motorband nahrál Fajnovej den jako A stranu singlu již v lednu 89 ve studiu Propast Petra Jandy.
A bylo co poslouchat. Precizní muzikantská práce a za mikrofonem Kamil Střihavka.
Jestliže Motorband překonal celou řadu překážek a funguje dodnes se statusem špičkové kapely...
Pak Bzenecký Terminator nedožil ani svých desátých narozenin a status kultu získal u svých fans až „posmrtně“. Každopádně se jednalo o velice zajímavou kapelu, které „nečouhala sláma z bot“.
Jak popularitou „u tuzemských hrozičů“ tak kvalitou produkce patřil Brněnský Titanic ke špičce Československé scény. Jejich první dlouhohrající deska vyšla v roce 1989. Hnusná smůla se na ni nevešla, ale je často součástí bonusů u reedicí a vzpomínkových alb.
Jednoznačnou jedničkou tehdejší tuzemské scény byl a nejspíš ještě historicky je ... Arakain. Debutové album někdo v Supraphonu opravdu „sprasil“. Inu, tuhle hudbu tady moc lidí mixovat neumělo... (Naštěstí jsou dávno k dostání remasterované verze.)
Rychlé prsty kytaristů, za mikrofonem Aleš Brichta. Co nám tehdy scházelo. Asi mou „nej vypalovačkou“ té éry je Amadeus. Mimochodem za mě se jednalo o jeden z nejlepších textů, které Brichta napsal. A i když dneska už kulturní komise nefungují, značnou nadčasovost mu nelze upřít.
Poslední písničku obstará chlapík, kterej není naše lidi. Ale k osmdesátkám patří naprosto neomylně. Nejeden hit jeho domovské kapely Twisted Sister drhla skoro každá banda na víkendových čajích a zábavách.
Já jsem logo TS nosil na džísce vždy hrdě. Dee Snider před pár dny oslavil 71 první narozeniny. Trápí ho zdraví a za mikrofonem při tour k padesátému výročí skupiny ho nahradí Sebastian Bach.
Nicméně v dobách, kdy byl ještě při síle se nebál obhájit svobodu hudebního vyjadřování ani před Senátní vyšetřovací komisí. Pořádnou pifku na něj měl i budoucí víceprezident USA Al Gore.
Je fajn, že jsou na světě lidi, kteří si hned necvrnkou do gatí. (Kdo chce, snadno si ten příběh dohledá)
Tak zase někdy :)
Filip Vracovský
Drsná šikana v kuchyni, násilník v rondonu, nebo generační střet ?
Patříte mezi gurmány a jméno René Redzepi je pro vás pojmem? Nepatříte? Nevadí ani jedno. Turbulentní události kolem této hvězdy v rondonu mají jistě přesah...
Filip Vracovský
V čem všem dětem lžeme. Jsou pohádky škodlivé?
V neděli vážně/nevážně, oblečený/neoblečený a lehce nekorektní blog ke kávě, nebo jen tak. Vždyť se zdá, že jaro si bere zase pauzu...
Filip Vracovský
Omluva je málo paní Leyenová!
Původně jsem chtěl napsat jen krátkou úvahu o článku, který si zde před pár dny mohl každý přečíst na hlavní straně...
Filip Vracovský
Jak je to s tím mládím?
Myslím, že mládí ani stáří není zásluha. Ale kdo jsem abych to soudil. Skutečnost, že ve spoustě ohledů ...
Filip Vracovský
Nebereš bezhotovostní platby? Chytračíš? Končíš!
Tak dneska zase něco skoro „od sporáku“. Navařil jsem pár údajů a faktů spolu s pocity jak to vlastně všechno je a bude...
|Další články autora
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku
Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní...
Úřad dal zelenou dokončení D49 do Fryštáku. Případné odvolání stavbu nestopne
Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal stavební povolení na dokončení dálnice D49, které...
Sprint mužů v Oslu 2026: Krčmář po třech letech v TOP 10, Hornig v poli poražených
V pátek se v Oslu poprvé představili muži, kteří nastoupili do posledního sprintu sezony. Do závodu...
Při nehodě na D1 u Jihlavy se dnes těžce zranil řidič dodávky
Dálnice D1 na Vysočině byla dnes u Jihlavy ve směru na Prahu asi hodinu a půl neprůjezdná kvůli...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky a kdy jedou Češi
České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 850
- Celková karma 20,94
- Průměrná čtenost 1994x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...