Měl by nějaký kuchař dostat konečně státní vyznamenání? A proč právě Zdeněk Pohlreich?
... k naší národní kultuře. Gastronomie je přitom její naprostou součástí.
A ano, součástí našeho národního dědictví jsou i herci, zpěváci, spisovatelé, podnikatelé, lékaři, vědci. To nikdo nerozporuje.
Ale udržovat identitu naší národní kuchyně je sakra dřina. V jedné osobě se musí snoubit umělec, podnikatel, řemeslník a dobrodruh.
Navíc kdybych do vás chtěl rýpat, tak bych se musel zeptat... „Kolik z vás dneska půjde do divadla a kolik se půjde najíst do restaurace?“
Zkrátka se domnívám , že je čas ocenit i hrdinu v bílé uniformě!
Napadají mě i jména tzv. in memoriam.
Pavel Pospíšil. První Čech, který dostal Michelinskou hvězdu. Po revoluci se k nám rád vracel, mraky nynějších borců u něj získala praxi.
Případně Jaromír Trejbal. Za celoživotní přínos a taky za to, že dovedl k vaření například Romana Pauluse (První Čech, který si na hvězdu sáhl „u nás doma“) a celou další řadu srdcařů... Třeba mě :DDD
Kdo by ale metál na Hradě měl obdržet určitě je Zdeněk Pohlreich. Jeho kulturní revoluce probíhala bez rukaviček. Občas padlo i nějaké to ostré slovo. Ale naučil nás, že opravdu není fuk co jíme. Taky nás seznámil s faktem, který tuzemec slyší jen velmi nerad. Všechno má svou cenu. Lepší lžíce medu než kýbl ....
V neposlední řadě to má ještě dva důvody. Hodně z nás naučil profesní hrdosti, která šla v dobách raně kapitalistických trošku do kanálu.
Taky by mě bavilo, kdyby mu medaili předával Petr Pavel. Vzhledem k tomu, že má Zdeněk Pohlreich řadu zdravě konzervativních názorů a těžko mu někdo může předhazovat, že by byl frustrovaná nula... Bylo by to minimálně zajímavé.
Tak co, myslíte, že se máme příští rok snažit? Nebo „omastkům“ metály nenáleží?
A písnička dneska? No, nemůžeme jinak než Šéfovu oblíbenou :)
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