Mejdan ještě nekončí...
Člověk léta dělá v gastronomii a podnikání, kde platí jednoduchá a neúprosná matematika: když utratíš víc, než vybereš na tržbách, dřív nebo později skončíš.
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„Zešíleli, brutálně nezodpovědné, katastrofa.“ Opozice tepe vládu za deficit
Jenže nahoře zřejmě platí úplně jiná pravidla. Stomiliardové sekery se staly novým standardem a ještě se nám to servíruje jako úspěch a odpovědnost.
Současná garnitura se strašně ráda zaklíná „selským rozumem“. Jenže já ze selského rodu pocházím a vím moc dobře, co tenhle pojem po generace znamenal. Na gruntu platilo jedno železné, posvátné pravidlo: hospodářství se má velebit, rozvíjet a předat další generaci v lepším stavu, než v jakém se převzalo. Kdo hospodařil tak, že grunt projedl, zadlužil a nakonec o něj přišel, byl na vsi za darebáka a vyvrhela. Nikdo mu netleskal za to, že si půjčil na parádu, když neměl na osev.
Dneska se tváříme, že projídat budoucnost na dluh je normální provozní model. Když už jsme se ale rozhodli s takovou lehkostí projíst budoucnost vlastních dětí, nebylo by jednodušší a upřímnější sníst rovnou i ty děti? Ušetřili bychom si to divadlo kolem.
Kdo mě zná ví, že, nejsem zrovna fanouškem minulé vlády. Taky jsem nezapomenul, že první krev a povolování fiskálních pravidel rozjela v roce 2020 s ANO a KSČM právě ODS... Nicméně proti tomuhle představení bych Fialův kabinet nechal z fleku svatořečit.
Tak jenom doufám, že tohle už je opravdové dno, a až někdy v budoucnu dojde ke změně stráží, předvede nynější opozice lepší výkon než minule. Protože kocovina po téhle srandě bude každým špatným a zbabělým rozhodnutím horší a horší. To mi věřte. Svého času jsem toho vypil dost.
Filip Vracovský
Poezie pod skalpelem
Procházím se nejenom nedělním ránem. Ale vůně kávy a klid mě zlákala i k procházce tvorbou co jsem sem za ty roky napsal...
Filip Vracovský
Snad se ani letos ve škole nezblázníme. Jak učitelé, tak z nás naši žáci :)
Konec srpna je za námi, hříšníci z loňska si odkroutili doklasifikace a my můžeme konečně začít s čistým stolem.
Filip Vracovský
Proč se opět vrátím k mazání pod blogem?
Jednoduše proto, že můžu... On už je to nějaký pátek co sem chodím, nejprve jako čtenář, pak diskutér...
Filip Vracovský
26.8. Od Kresčaku po Tugendhat
Šestadvacátý srpen. Kdyby v českém kalendáři existoval den, kdy se na nás dějiny pravidelně a s gustem vyřádily, byl by to právě tenhle.
Filip Vracovský
Další podzim nejen s Ano šéfe, ale i svobodnejma volbama
A dneska nechci psát proč a jak moc se na to těším. To už tady bylo a nehodlám se úmyslně opakovat...
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