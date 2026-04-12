Marasmus v zemi Karla Kryla.
... se narodil 12.4. 1944.
Tehdy taky doba nebyla jednoduchá, ale už začínalo svítat. Navíc naše rodiče, prarodiče a praprarodiče válka vůbec nevyděsila. Souložilo se a rodilo o sto šest. Porodnost v Protektorátu kulminovala právě tento rok, kdy se narodilo 152 000 dětí.
Karel Kryl se ale ukázal být tím, kdo nesplynul s davem.
Směšné je představovat si, že by splýval právě dneska s garniturou politiků plytkých tak, že připomínají jednu jedinou blemcavou louži.
Je úplně fuk, že si ho všichni přivlastňují.
Určitě by koukal kolik pohrobků komunistů a estébáků zamořuje ještě stále veřejný prostor. Troufnu si říct, že při pohledu kdo stojí aktuálně v čele naší země by nejspíš zvracel.
Zíral by, že se na něj odvolávají už samotní komunisté. To by ho zaručeně „znovu kleplo.“
Politické strany mejdanující na Letné, které se k němu rovněž hlásí by nakopal, nebo poslal do... Parta těch která odrazuje ne nepodstatnou část národa a přesvědčit ji neumí. Místo odchodu do politického hrobu se ale za pomoci stejných kouzel opět snaží dostat k lizu. Vůbec jim nejde o budoucnost, to jsou jen řeči.
Myslím, že pokud by ve svém pokročilém věku Karel Kryl netrpěl nějakou stařeckou degenerací nejvíc by ho štvala vyprázdněnost pojmů. To jak lacino měníme formu za obsah, moralizování za morálku.
Nakonec by nás „štval“ všechny. Tak už to s černým svědomím zkrátka chodí.
Filip Vracovský
Dneska v noci jsem se poprvé opravdu bál, že se probudím do jaderné války
A to i jako veterán války studené, který už pár kotrmelců na geopolitických mapách zažil. Nikdy se ovšem...
Filip Vracovský
Stojí starší zaměstnanci za prd?
Jelikož se už sám řadím do kategorie, která má mnohem blíž „k penzi“ než k mládí čtu články na toto téma docela se zájmem.
Filip Vracovský
Jak jsem přestal hulit trávu.
Původně jsem chtěl včera napsat ještě něco o Zeleném čtvrtku. Něco s duchovním přesahem k tématu tohoto dne.
Filip Vracovský
Stane se jeden Rajchl novou jednotkou odpudivosti?
Ne, opravdu nemám ambice mu vyčítat jeho hereckou kariéru. Za mou maličkost je to ok. Porno u nás sleduje zhruba polovina populace a někdo ho zatím točit musel... (AI to stejně jednou převezme)
Filip Vracovský
Společná Evropská budoucnost ? Jedině se společnou armádou. Ale chceme to?
Doba už je zkrátka taková. Jistoty přestávají platit a rizik nějak neubývá. To je zkrátka fakt. Nemyslím si, a mám dojem...
Pronájem skladu, 184 m2, Luby
Petra Bezruče, Luby, okres Cheb
11 000 Kč/měsíc
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...