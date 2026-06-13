Mám rád vepřový, ženská prsa a spoustu dalších nebezpečných zálib...
... nepřemýšlím ani tak o tom, jestli a nakolik je ten článek přibarvený.
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Francouzská kuchyně prý uráží muslimy. Gastrofestivaly jsou na mušce aktivistů
Přemýšlím o jiných věcech. Třeba o tom, že já sám jsem vlastně terorista.
Ve vepřovém mám přímo zálibu. Přál bych vám vidět jak se s něhou mazlím se štůčky uzeného když je vyndavám z udírny.
Co vidět. Přál bych vám to ochutnat. To by vás rychle přešly roupy. Svět by byl najednou v pořádku. Tajemství té lahody je... Kdepak. Tajemství svých láků vám neprozradím :)))
Dalším mým nebezpečným koníčkem je listovaní ve fotogaleriích se Sydney Sweeney, kterými nás náš IDnes bohatě zásobuje na hlavní straně. Byť jsem „dolňák jako Brno“ zastavit se podívat nad čím se mám pohoršit nezapomenu nikdy. I při pohledu na její prsa se mi zdá svět hned zase tím super místem kerým býval dřív. Nevím jestli se tím ze mě stává šovinistický dobytek. Mám na holkách rád i řadu jinejch věcí. Vtip, skutečnost, že jsou chytřejší než my, cílevědomost... Jen si zkrátka myslím, že ani ta pohádková ňadra nejsou úplně k zahození.
Vychovaný a věřící jsem v to, že slabším se má pomáhat. Protože nemáme rovné příležitosti. Dneska mám dojem, jako by se všechno překlápělo k pěstování pocitu, že tomu tak není a že to nějakým konstruktem napravíme. Jestli tím opravdu pomáháme těm slabším, nebo jestli tím jenom všem ublížíme je nepodstatné. Myšlenka dobra poráží skutečný čin a realitu.
Celoživotně jsem se snažil zasazovat o práva menšin. Taky slabších a utiskovaných. Je jedno jestli národnostních, sexuálních, nebo jen nějak odlišných.
Tím se vrátím na začátek dnešního blogu. Protože ... Nemáte náhodou taky ten dojem na čí práva se teď zapomíná? Jistě. Na práva původních generací obyvatel. Pohoršování se nad tím, že kdo se láduje klobásou z prasete je extrémista není vtipné. Mrazí z něj.
Osobně si myslet, že uzený s jehož výrobou mě seznamoval jako smrádě táta je fajn nikdy nepřestanu. Stejně tak, jako neznám nic hezčího než krásnou holku. A že jsem toho ze světa viděl celkem dost...
A písnička? Tak ta je dneska jasná. Pokud náhodou Sydney neznáte, můžete se pohoršovat společně se mnou :D
Filip Vracovský
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