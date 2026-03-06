Mám rád svět kde v reklamách na jídlo bylo jídlo a F1 řvala...
Tenhle blog se mi honil v hlavě už pár dní. Jenom jsem pořád nevěděl jak ho uchopit... Snat tedy takhle.
Zaujal mě článek o reklamní kampani, kterou rozjel Mcdonalds u našich sousedů.
|
Marketing bez jídla. Německý McDonald’s spustil kampaň zaměřenou na ramadán
No, nebudu lhát... Zíral jsme na ty laskominy, které svět neviděl s chlebárnou dokořán.
Narozdíl od košatých diskuzí nejen na Idnes se nedmnívám, že firma tímto marketingem páchá rituální sebevraždu. Podle mě mají dobře spočítané na jak velkou skupinu zákazníků cílí. Co jim to má přinést.
Skutečnost, že můžou naštvat některé z tradičně založených starosusedlíků (A že řada spolkových zemích je fest křesťanských) je nejspíš moc nezasáhne. Tahle generace „klasiků“ je podle mě jenom velice minoritním segmentem jejich zákazníků.
Navíc je často může urazit i našinec, když kousek za čárou u mých milovaných Bavoráků místo lámání kouše do chleba. A nijak se tím nikdy nikdo netrápil.
Jestli v něco doufám a co se neděje... Je realita, kdy k náboženským a kulturním tradicím „domácích“ bude přistupováno se stejnými ohledy jako u „nových občanů“.
Druhý článek, který mě zaujal zdánlivě s tím prvním nesouvisí. Mám motorsport rád, jako fanoušek především ten jednostopý a miloval jsem víkendy na závodních okruzích. F1 je pak odedávna motorsportovou královnou.
|
Je tohle ještě formule 1? Změny prý ničí sport, Verstappen nadhodil konec kariéry
Chápu, že na tomhle tématu svět nestojí... Taky chápu, že emise jsou problém a trendy zelené...
Nechte mě však mé stýskání po časech kdy to na okruzích rvalo uši a vonělo (Nikomu neberu, že mu to smrdí) jako kdysi.
K mému světu patřila taky řada krásných Grid girls.
|
OBRAZEM: Grid Girls odcházejí. Na svou práci jsme byly hrdé, říkají
Jsem poslední, kdo by chtěl znevažovat ženy a vnímat je jen pohledem sexualizace. Byť se mi moc líbí :D
Nicméně svého času jsem často jezdil v Brně z Mendláku (Náměstí) prvními spoji na okruh v jejich společnosti (No jo, dneska už pomalu cestuju i na záchod autem. Samozřejmě velkým a se spalovákem). Užil jsem v jejich společnosti spoustu zábavy a při pokecu s nimi jsem nikdy neměl pocit, že jsou to nějaké chudinky osudem ztýrané do role sexuálních objektů.
Já si pamatuju mladý, sebevědomý holky. A samozřejmě krásný, cílevědomý a chytrý. Často na brigoškách k vejšce. Mají se snad dneska takové stydět?
Takovej je zkrátka můj svět. Co mě napadá na závěr? Velice rád podporuji mladé a často je hájím.
Myslím si však, že není na škodu občas hájit i nás starší. Není podstatné se hádat čí svět byl/je lepší. Kdo byl/je lepší generací. Není lepší a horší. Je to vždycky zkrátka jenom jiné. Od nepaměti.
Tak mějme pro sebe trošku víc pochopení...
Filip Vracovský
Kdybych byl Prométheus, chtěl bych mít zelený křídla...
... od Zelenýho peří. Načepířenej jsem i když už dávno nelétám, ale pořád si na tu schopnost pamatuju...
Filip Vracovský
Mezinárodní právo přestalo existovat ...
... a nikdo se s tím už ani netají. Velmoci si hájí svoje zájmy tak jako tomu bylo od nepaměti. ....
Filip Vracovský
Soudružko učitelko, soudruhu řediteli...
Dnešní vzpomínání nebude na muzikanty, ani na muziku. Vrátím se do do doby kdy oslovení z nadpisu bylo normální...
Filip Vracovský
Katolíci nemaj nejlepší pověst a já je mám stejně nejradši...
... dnešní povídání nebude zdaleka jen o Josefu Toufarovi, kterého bolševici umučili v nejdivočejších letech...
Filip Vracovský
Dva muži ve městě. Systém může i zabíjet.
Pár slov o retru, které je pořád aktuální. O filmu a zdaleka nejen o něm pro stálé čtenáře i náhodné kolemjdoucí...
