Mám rád svět kde v reklamách na jídlo bylo jídlo a F1 řvala...

Jedno takové zamyšlení při pátku. Se snad dobrým koncem, i když se nás řada proroků snaží přesvědčit, že přichází Peklo, nebo Ráj...

Tenhle blog se mi honil v hlavě už pár dní. Jenom jsem pořád nevěděl jak ho uchopit... Snat tedy takhle.

Zaujal mě článek o reklamní kampani, kterou rozjel Mcdonalds u našich sousedů.

Marketing bez jídla. Německý McDonald’s spustil kampaň zaměřenou na ramadán

No, nebudu lhát... Zíral jsme na ty laskominy, které svět neviděl s chlebárnou dokořán.

Narozdíl od košatých diskuzí nejen na Idnes se nedmnívám, že firma tímto marketingem páchá rituální sebevraždu. Podle mě mají dobře spočítané na jak velkou skupinu zákazníků cílí. Co jim to má přinést.

Skutečnost, že můžou naštvat některé z tradičně založených starosusedlíků (A že řada spolkových zemích je fest křesťanských) je nejspíš moc nezasáhne. Tahle generace „klasiků“ je podle mě jenom velice minoritním segmentem jejich zákazníků.

Navíc je často může urazit i našinec, když kousek za čárou u mých milovaných Bavoráků místo lámání kouše do chleba. A nijak se tím nikdy nikdo netrápil.

Jestli v něco doufám a co se neděje... Je realita, kdy k náboženským a kulturním tradicím „domácích“ bude přistupováno se stejnými ohledy jako u „nových občanů“.

Druhý článek, který mě zaujal zdánlivě s tím prvním nesouvisí. Mám motorsport rád, jako fanoušek především ten jednostopý a miloval jsem víkendy na závodních okruzích. F1 je pak odedávna motorsportovou královnou.

Je tohle ještě formule 1? Změny prý ničí sport, Verstappen nadhodil konec kariéry

Chápu, že na tomhle tématu svět nestojí... Taky chápu, že emise jsou problém a trendy zelené...

Nechte mě však mé stýskání po časech kdy to na okruzích rvalo uši a vonělo (Nikomu neberu, že mu to smrdí) jako kdysi.

K mému světu patřila taky řada krásných Grid girls.

OBRAZEM: Grid Girls odcházejí. Na svou práci jsme byly hrdé, říkají

Jsem poslední, kdo by chtěl znevažovat ženy a vnímat je jen pohledem sexualizace. Byť se mi moc líbí :D

Nicméně svého času jsem často jezdil v Brně z Mendláku (Náměstí) prvními spoji na okruh v jejich společnosti (No jo, dneska už pomalu cestuju i na záchod autem. Samozřejmě velkým a se spalovákem). Užil jsem v jejich společnosti spoustu zábavy a při pokecu s nimi jsem nikdy neměl pocit, že jsou to nějaké chudinky osudem ztýrané do role sexuálních objektů.

Já si pamatuju mladý, sebevědomý holky. A samozřejmě krásný, cílevědomý a chytrý. Často na brigoškách k vejšce. Mají se snad dneska takové stydět?

Takovej je zkrátka můj svět. Co mě napadá na závěr? Velice rád podporuji mladé a často je hájím.

Myslím si však, že není na škodu občas hájit i nás starší. Není podstatné se hádat čí svět byl/je lepší. Kdo byl/je lepší generací. Není lepší a horší. Je to vždycky zkrátka jenom jiné. Od nepaměti.

Tak mějme pro sebe trošku víc pochopení...

Autor: Filip Vracovský | pátek 6.3.2026 7:18 | karma článku: 11,52 | přečteno: 164x

Další články autora

Filip Vracovský

Kdybych byl Prométheus, chtěl bych mít zelený křídla...

... od Zelenýho peří. Načepířenej jsem i když už dávno nelétám, ale pořád si na tu schopnost pamatuju...

4.3.2026 v 19:56 | Karma: 9,27 | Přečteno: 212x | Diskuse | Poezie a próza

Filip Vracovský

Mezinárodní právo přestalo existovat ...

... a nikdo se s tím už ani netají. Velmoci si hájí svoje zájmy tak jako tomu bylo od nepaměti. ....

1.3.2026 v 9:17 | Karma: 35,30 | Přečteno: 3570x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Soudružko učitelko, soudruhu řediteli...

Dnešní vzpomínání nebude na muzikanty, ani na muziku. Vrátím se do do doby kdy oslovení z nadpisu bylo normální...

28.2.2026 v 8:08 | Karma: 20,64 | Přečteno: 612x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Katolíci nemaj nejlepší pověst a já je mám stejně nejradši...

... dnešní povídání nebude zdaleka jen o Josefu Toufarovi, kterého bolševici umučili v nejdivočejších letech...

25.2.2026 v 18:06 | Karma: 15,96 | Přečteno: 424x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Dva muži ve městě. Systém může i zabíjet.

Pár slov o retru, které je pořád aktuální. O filmu a zdaleka nejen o něm pro stálé čtenáře i náhodné kolemjdoucí...

23.2.2026 v 18:29 | Karma: 16,38 | Přečteno: 394x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Koncert dvou kapel

Po prázdninách v Turnově otevřou nové kino. Bude sídlit v kulturním centru Střelnice (na snímku).
6. března 2026  10:21

Jedinečný koncertní večer propojující dvě výrazné hudební formace si poslechnou lidé v turnovské...

Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, část dálnice stojí

Dodávka narazila do nákladního auta odstaveného pro poruchu na krajnici dálnice...
6. března 2026  9:52,  aktualizováno  10:17

Z důvodu nehody na 243. km D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici je dálnice v tomto směru uzavřena....

Stavbu podjezdu ve Studénce budou provázet dopravní omezení

6. března 2026  10:13

Na tahu k Mníšku pod Brdy hořel jeřáb. Zásah hasičů komplikuje i provoz autobusů

Požár jeřábu v Jílovišti zastaví tah na Prahu na zhruba dvě hodiny (6. března...
6. března 2026  9:02,  aktualizováno  10:12

Profesionální i dobrovolní hasiči v pátek ráno vyjížděli k požáru jeřábu mezi Lipencemi a...

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 843
  • Celková karma 21,22
  • Průměrná čtenost 2001x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.