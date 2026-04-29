Magie slov Oskara Petra...
Jasně nebyl mainstreamovou hvězdou.
Ale jako muzikant, zpěvák i textař patřil k těm kteří jsou obdaření. V případě textů doslova magií obrazotvornosti. Neplánované. Která ale uměla oslovit davy. A je jedno jestli jestli se Lucie Rouhala bohům...
Nebo David Koller na své sólovce Chtěl v Tobě zase spát...
Stejný případ u Anety Langerové. Troufnu si říct, že takhle neuměl poprock textovat nikdo. A písniček co boří hitparády a „nejsou trapně blbý“ zase tolik není...
Svoje texty si samozřejmě zdatně dokázal interpretovat i sám...
Jeho tvorba a život se dělí na před a po. Po emigraci si troufnu říct, že prostřednictvím své tvorby zasáhl široké publikum. Před emigrací labužníky.
Byl jeden z těch, kteří upřednostnili svobodu před jistotami normalizačních časů. V zahraničí se živil mimo jiné také jako fotograf. Fotil Police, Queen a další.
A k tomu labužnictví... Neznám moc chutnějších skladeb ve svém ranku, než je Zmrzlinář...
Když mě bylo dvacet, chtěl jsem umět psát jako on. Ale brzy jsem pochopil, že nemám jeho talent.
Filip Vracovský
Desítky Ukrajinců u nás zneužívají sociální dávky...
... a já říkám, je to dobrá zpráva. Vzhledem k jejich počtu se jedná o číslo naprosto marginálního významu.
Filip Vracovský
Zneužívání smrti Jana Potměšila a komunistka Alena Schillerová...
Jak říkával můj táta „V tom aby se prase vyznalo“. Bohužel se ale doby, kdy budeme ohlupováni ve veřejném prostoru takřka nonstop nedožil.
Filip Vracovský
Nepřijdu do Nebe. Čeká mě cesta do Pekla služebním vchodem...
Byť to tak na první pohled nevypadá k nedělní snídani se vám chystám servírovat naprosto nevinný fotoblog s jídlem...
Filip Vracovský
Proč je špatně naučit ČT hospodařit ?
Kolem toho, že nynější vláda plní jeden z předvolebních slibů své nejsilnější strany se strhla velká mela a padají zase silná slova...
Filip Vracovský
Vařený losos v myčce a podobné lahůdky...
Mysleli jsme si, že internet nám pomůže být vzdělanější, chytřejší ... Nakonec se ukázalo, že to nebude úplně pravda...
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
U Borkovic na Táborsku hoří hektar lesa, hasičí oheň likviduji
Hasiči likvidují požár hektaru lesa u Borkovic na Táborsku. Vyhlásili druhý stupeň požárního...
U Košuteckého jezírka v Plzni otevřel obvod objekt s bistrem a dětskou skupinou
U Košuteckého jezírka v Plzni začal oficiálně sloužit nový objekt s bistrem a zázemím pro dětskou...
Hasiči bojují s požárem lesa na Jičínsku, zásah komplikuje silný vítr
Ve Slavhosticích na Jičínsku zasahuje deset jednotek hasičů u požáru asi čtyř hektarů lesa. Práci...
Zoo Dvůr Králové získala z Francie sloní samici, celkem má tři slony
Do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku dnes dorazila samice slona afrického...
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...