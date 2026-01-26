MAGA móda ? Netrefila se mě definitivně do vkusu! Zvlášť pistolníci v ulicích.
Američané prý touží po plastikách ve stylu MAGA.
|
Luxusní estetika, nebo výjev z hororu? Američané touží po tvářích ve stylu MAGA
Upravená tvář prý hovoří o penězích...
No, já jsem vkusem spíš kolotočář a ač nemusím Turka ani jako kávu, tak jsem pro ukazování třeba skrz nějaký pěkný fáro, případně soukromej vrtulník.
Co se týče plastik tak viditelné zásahy do obličeje nejsou můj vkus a nepřijdou mě přitažlivé. Musím ale uznat, že pěkná „upravená“ prsa jsem viděl i si je kdysi užil. Netvrdím, že to nebylo fajn...
Těžko však bude dokazovat svý sociální postavení někdo tím, že mu bude „ta jeho“ běhat po světe bez trika a podprdy... Tedy, mě by se to určitě nelíbilo.
Ovšem proti gustu žádnej dišputát, a pokud je někdo vyznavačem Maga módy nic proti. Každému dle libosti.
Kde by se ovšem na nějakou MAGA módu měl její patron úplně vykašlat je třeba zahraniční politika. Ostatně se zdá, že řada těch kteří ještě nedávno viděli Ameriku velikou... se pomalu, ale jistě tenčí. Nevyzpytatelný bojovný tanec oranžového náčelníka jim zatím pečené holuby na talíř a naditou kešeni nepřinesl... Spíš naopak.
V jedné věci si ale dovolím nynějšímu vládci USA nevyžádaně poradit.
Nerozvolňoval bych ta pravidla o zbraních.
|
Zbraně pro každého, posílání poštou? Trumpova vláda chce rozvolnit regulace
Možná se vám to dneska tak nezdá, ale den kdy se „Sluníčkáři“ přestanou nechávat střílet jako bezbranní králíčci by mohl rozpoutat nějakou nepěknou ošklivou věc. Ještě mnohem horší, než jsou vaše fašizující tendence a pistolníci v ulicích...
|
Střelba v sebeobraně? Videa z incidentu v Minneapolisu ukazují něco jiného
Nemyslíte ?
Filip Vracovský
Teplo pro Kyjev... Darujete taky kousek ?
... aneb alespoň s částí z nás to ještě není tak zlý jak by mohl Putin a jeho poskoci doufat. Co myslíte?
Filip Vracovský
Vilný stařík Babiš a Pirátské mládí v útoku...
Po včerejším vzpomínání na piráta Sandokana si dneska neodpustím takový trošku „nenedělní“ blog......
Filip Vracovský
Taky jsem trávil dětství se Sandokanem na tričku...
... na dalším jsem měl láhev Coca Coly co se „Kokakole“ moc nepodobala, ale v podstatě mě to tehdy moc netrápilo.
Filip Vracovský
Osahávání spících studentek profesorem přijde řadě lidí celkem v pohodě.
Někdy jsem při čtení názorů v diskuzi opravdu zaskočený. Sám sebe potom přesvědčuji, že to není reprezentativní vzorek většiny populace...
Filip Vracovský
Filip Turek není problém. Tím je amatérismus celých Motoristů.
Nechci přežvýkávat stokrát přežvýkané seno veřejného prostoru a rozhodně nemám ambice vykládat Ústavu.
- Počet článků 827
- Celková karma 24,52
- Průměrná čtenost 2024x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...