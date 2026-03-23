Levicová témata přebírá radikálnější pravice. Čemu se divíte?

Takové lehké zamyšlení nad tím co se děje nejen u nás v Česku. Kdo by řekl, že se konzervě jako já zasteskne po reálné levicové straně.

Výsledek voleb v Porýní-Falci je katastrofa pro sociální demokraty, píše německý tisk

No, jo... Levice umírá na úbýtě. Dlouho si jejího pokašlávání nikdo nevšiml. Tak máme co jsme chtěli.

Každý kdo chtěl téma sociálních jistot, empatie zvednout byl hned onálepkován bolševikem, pozurážen a odvržen do kanálu historie.

Tak máme co jsme chtěli.

To, že u nás Fialova vláda nepochopila, že výkřiky jak se máme dobře nepřesvědčí ty kteří se dobře nemají vyústilo ve vládu z které se teď titíž jedinci, kteří ji pomáhali k moci hroutí.

Tak máme co jsme chtěli.

Ale sledujeme to celosvětově. Levice byla sice často vypoklonkována z centra dění jako bolševická, nebo v případě druhém zezelenala a řeší úplně jiná než sociální témata jako prioritu... Ta témata ovšem dál žijí a tak si je berou za svá krajní pravice, nebo oligarchové typu Babiš.

Ostatně i Hitler svého času vyrostl na dělnících...

Tak máme co jsme chtěli.

Stále víc z nás si přibírá druhou práci jen pro zajištění základních potřeb.

Odkaz

Naše historky o tom, že my jsme to dělali taky každého neuklidní. Navíc neustálé poměřování dneška s osmdesátkami za Husáka je taky úplně mimo. Je to stejné jako kdyby někdo porovnával osmdesátky s Protektorátem.

Tak máme co jsme chtěli.

A divíme se.

Autor: Filip Vracovský | pondělí 23.3.2026 8:58 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 852
  • Celková karma 20,61
  • Průměrná čtenost 1990x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.