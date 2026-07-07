Letošní čtvrtfinále fotbalového šampionátu bude mít devět účastníků !!!
... a každá správná aréna má svého císaře.
Většinou se čtvrtfinálových klání účastní jen osm mužstev. Ve chvíli kdy reprezentace nejskvělejší země v její zlaté éře vypadne už o kolo dřív, nezbývá než otevřít prostor novou realitu.
Donaldu Trumpovi stačil jeden jediný telefonát se svým přítelem Infantinem a ve čtvrtfinálovém pavouku uvidíme poprvé v historii devět mužstev.
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V podstatě je tohle řešení naprosto ideální. Svět patří těm správným alfasamcům a jak víme i my u nás v Čechách, ten fotbal se sám neudělá.
FIFA už ladí jen několik posledních detailů. Vzhledem k nenadále lichému počtu účastníků vyřazovacích bojů zůstávají ve hře dvě varianty.
Buď budou USA volným losem postupovat až do plánovaného superfinále, nebo se celá vyřazovací část zruší. V takovém případě bude titul rovnou udělen USA. Navíc získají ještě poháry pro nejsympatičtější a nejskvělejší mužstvo všech dob.
Problém co s vyprodanými arénami a přenosy do celého světa u zrušených zápasů již je vyřešen. Dojde k hromadnému promítání filmu Melania a každý stý vylosovaný návštěvník dostane hot dog a colu zdarma.
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Že to není pravda?
Ale proč by ne...
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