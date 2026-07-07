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Letošní čtvrtfinále fotbalového šampionátu bude mít devět účastníků !!!

Že vám to přijde jako nesmysl? Chyba lávky holenkové. Heslo o chlebu a hrách musí být dotažené do úplné dokonalosti...

... a každá správná aréna má svého císaře.

Většinou se čtvrtfinálových klání účastní jen osm mužstev. Ve chvíli kdy reprezentace nejskvělejší země v její zlaté éře vypadne už o kolo dřív, nezbývá než otevřít prostor novou realitu.

Donaldu Trumpovi stačil jeden jediný telefonát se svým přítelem Infantinem a ve čtvrtfinálovém pavouku uvidíme poprvé v historii devět mužstev.

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V podstatě je tohle řešení naprosto ideální. Svět patří těm správným alfasamcům a jak víme i my u nás v Čechách, ten fotbal se sám neudělá.

Odkaz

FIFA už ladí jen několik posledních detailů. Vzhledem k nenadále lichému počtu účastníků vyřazovacích bojů zůstávají ve hře dvě varianty.

Buď budou USA volným losem postupovat až do plánovaného superfinále, nebo se celá vyřazovací část zruší. V takovém případě bude titul rovnou udělen USA. Navíc získají ještě poháry pro nejsympatičtější a nejskvělejší mužstvo všech dob.

Problém co s vyprodanými arénami a přenosy do celého světa u zrušených zápasů již je vyřešen. Dojde k hromadnému promítání filmu Melania a každý stý vylosovaný návštěvník dostane hot dog a colu zdarma.

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Že to není pravda?

Ale proč by ne...

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Na druhou stranu ve světě, kde se bortí jedna červená linie za druhou tady nejde opravdu o nic.

A gratulka do Belgie... Dneska nebylo co řešit. Snad vám to za to clo, co na vás Donald uvalí stálo :D

Autor: Filip Vracovský | úterý 7.7.2026 7:34 | karma článku: 7,46 | přečteno: 84x

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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