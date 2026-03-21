Letná ? Za mě dlouho nuda, ale s příjemným překvapením ke konci...
Na Chvilkařské demošky už sice nejezdím, ale dneska jsem se podíval na celou online (Ještě běží) .
Chtěl jsem původně psát o tom, v čem se liší a v čem jsou naprosto stejné tyto demonstrace a demonstrace z minulého volebního období.
Pointou všeho mělo být, že nejsou samospasitelné. Na druhou stranu sejít se v kolektivu podobně naladěných jedinců je pro člověka určitě povzbuzující vůči strachu...
Je pak úplně fuk jestli se jedná o strach o veřejnoprávní média, nebo strach z války.
Jen drobné připomínky k těmto konkrétním strachům obou stran.
Po kbelících špíny kterou nalil na ČT a své kolegy Václav Moravec už tam snad ani není co bránit. Nebo mně něco uniká?
Strach z války. Taky ho mám a neznám nikoho kdo by se na ni těšil. Bezbranost a pasivita však v historii nikoho před masakry když se „těm zlým zachtělo“ neuchránila. Nebo mně něco uniká?
Jenže připravenou pointu mě vyrazil z ruky řečník, od kterého bych to nečekal. Upřímně, třeba projevy Ivana Trojana, nebo Zdeňka Svěráka mě nechávají zcela chladným. Slova stokrát slyšená v nejrůznějších variantách.
Nejlepší projev nakonec pronesl sám Mikuláš Minář. Naprosto souhlasím s myšlenkami o tom, že ve stranách nynější opozice musí skončit zaběhnutá „Strejcokracie“ aby se mohlo něco změnit. Stejně jako s myšlenkou nabídky menšinové vlády pro Babiše. Za mne by omezení vlivu těch, kteří si ho vodí jako na provázku by to stálo. Věřím ve větší stabilitu ve spoustě ohledů pokud by k tomu došlo. A pokud by nechtěl (Je to dost pravděpodobné) , alespoň by se vidělo.
Tak uvidíme jestli si Strejcokrati sáhnou na své pašalíky.
Pak by tato Letná měla smysl.
A písnička ? Nemá s blogem nic, jen má oblíbená zpěvačka má novou kapelu a klip.
Filip Vracovský
Metla vyhání z Pekla!
Ne, nehodlám vás takhle při pátečku strašit. Naopak. Páteční podvečer je jako dělaný pro rande s muzikou...
Filip Vracovský
Drsná šikana v kuchyni, násilník v rondonu, nebo generační střet ?
Patříte mezi gurmány a jméno René Redzepi je pro vás pojmem? Nepatříte? Nevadí ani jedno. Turbulentní události kolem této hvězdy v rondonu mají jistě přesah...
Filip Vracovský
V čem všem dětem lžeme. Jsou pohádky škodlivé?
V neděli vážně/nevážně, oblečený/neoblečený a lehce nekorektní blog ke kávě, nebo jen tak. Vždyť se zdá, že jaro si bere zase pauzu...
Filip Vracovský
Omluva je málo paní Leyenová!
Původně jsem chtěl napsat jen krátkou úvahu o článku, který si zde před pár dny mohl každý přečíst na hlavní straně...
Filip Vracovský
Jak je to s tím mládím?
Myslím, že mládí ani stáří není zásluha. Ale kdo jsem abych to soudil. Skutečnost, že ve spoustě ohledů ...
Inside sales representative
ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...