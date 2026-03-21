Letná ? Za mě dlouho nuda, ale s příjemným překvapením ke konci...

Tenhle den většinou píšu o výročí smrti Václava Morávka. Dneska ale předposlední březnovou sobotou rezonuje aktuální téma...

Na Chvilkařské demošky už sice nejezdím, ale dneska jsem se podíval na celou online (Ještě běží) .

Chtěl jsem původně psát o tom, v čem se liší a v čem jsou naprosto stejné tyto demonstrace a demonstrace z minulého volebního období.

Pointou všeho mělo být, že nejsou samospasitelné. Na druhou stranu sejít se v kolektivu podobně naladěných jedinců je pro člověka určitě povzbuzující vůči strachu...

Je pak úplně fuk jestli se jedná o strach o veřejnoprávní média, nebo strach z války.

Jen drobné připomínky k těmto konkrétním strachům obou stran.

Po kbelících špíny kterou nalil na ČT a své kolegy Václav Moravec už tam snad ani není co bránit. Nebo mně něco uniká?

Strach z války. Taky ho mám a neznám nikoho kdo by se na ni těšil. Bezbranost a pasivita však v historii nikoho před masakry když se „těm zlým zachtělo“ neuchránila. Nebo mně něco uniká?

Jenže připravenou pointu mě vyrazil z ruky řečník, od kterého bych to nečekal. Upřímně, třeba projevy Ivana Trojana, nebo Zdeňka Svěráka mě nechávají zcela chladným. Slova stokrát slyšená v nejrůznějších variantách.

Nejlepší projev nakonec pronesl sám Mikuláš Minář. Naprosto souhlasím s myšlenkami o tom, že ve stranách nynější opozice musí skončit zaběhnutá „Strejcokracie“ aby se mohlo něco změnit. Stejně jako s myšlenkou nabídky menšinové vlády pro Babiše. Za mne by omezení vlivu těch, kteří si ho vodí jako na provázku by to stálo. Věřím ve větší stabilitu ve spoustě ohledů pokud by k tomu došlo. A pokud by nechtěl (Je to dost pravděpodobné) , alespoň by se vidělo.

Tak uvidíme jestli si Strejcokrati sáhnou na své pašalíky.

Pak by tato Letná měla smysl.

A písnička ? Nemá s blogem nic, jen má oblíbená zpěvačka má novou kapelu a klip.

Autor: Filip Vracovský | sobota 21.3.2026 17:17 | karma článku: 4,08 | přečteno: 63x

Další články autora

Filip Vracovský

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 851
  • Celková karma 20,68
  • Průměrná čtenost 1992x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.