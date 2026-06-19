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Kozel zahradníkem, průšvihář učitelem...

To je hned. Ani nevíte jak. Vždycky jsem to v životě myslel dobře, ale často to skončilo v kotrmelcích a zatáčce...

Přitom mám talent na spousty jinejch věcí. Byl by ze mě třeba skvělej fotbalovej trenér. Včera mě doslova bral běs když jsem viděl naše kluky v Atlantě. Hned jsem si představil sám sebe o poločase jak jim zvednu mandle... Bohužel, zůstalo u představ.

Taky ze mě mohl být skvělej zpěvák. Miluju hudbu. když je mi ouvej, postaví mě spolehlivě na nohy. Jenže... Jenže i to má maličkej problém. Zpívám strašně rád. Hlavně strašně. Takže i tuto variantu si musím škrtnout.

Jakej já mohl bejt tenista! Jenom kdybych se naučil nějaké ty základní údery! Pravda, dotáhl jsem to kariérně na registrovaného hráče jednoho klubu na okraji Plzně. K soutěžnímu zápasu jsem ale naštěstí nikdy nenastoupil.

Nebo šipkař! Tam se rýsovala skvělá kariéra! Scházelo trochu víc citu v ruce, pevnější oko a nepřestat chlastat...

Je pochopitelné, že jsem se mohl vydat i mnohem serióznější cestou. Anatomické atlasy nastudované už v páté třídě. Praktickému studiu ženských těl jsem se taky věnoval poctivě. Jenže... Spletl jsem si ohoz a místo bílého pláště jsem se napasoval do rondonu. Inu stane se.

Jednu chvíli jsem se viděl jako básník. Nakonec se ukázalo, že nejsem génius a ještě jsem nestihl umřít do sedmadvaceti abych byl zajímavej. Takže zase smolík...

Co k tomu dodat? Nikdy není pozdě začít s něčím co vás chytne. A jak se říká i cesta může být cíl. Víc v mém dnešním blogu nehledejte :)

Autor: Filip Vracovský | pátek 19.6.2026 8:02 | karma článku: 9,33 | přečteno: 224x

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Filip Vracovský VIP

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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