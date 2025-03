Korupce a zlodějina u nás a korupce a zlodějina na Ukrajině...

Další články autora

Jaro. Pátek večer. Přeci se nebudeme stresovat nějakou politikou. No nemám pravdu ? Třeba i někoho potěším.

Zamyšlení na čtvrteční dopoledne a vlastně ... Nejen na ně. Jsou trendy špatně, nebo dobře ? Asi je to zase jen o nás, ne o nich...

Drahé jídlo a nenažraní restauratéři ? Mýtus nebo fakt ?

Není to poprvé kdy se tohoto tématu dotknu. Nicméně... Pokud ji miluješ, není co řešit. A s gastronomií to tak mám ložené.