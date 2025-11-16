Koho vypískáme na Národní třídě letos ?
... se vzájemně se sparingem mlátil o žíněnku. Nevím.
Každopádně tenhle den je výročí, které se mě dotýká doslova bytostně. Od toho dne se začalo všechno měnit. Tu vůni naděje a na koleně vyráběné transparenty „Havel na Hrad“, pocit sounáležitosti mezi lidmi... To se nedá zapomenout a nejspíš už ani zažít.
Zpětně si nemyslím, že jsme si pod pojmem SVOBODA představoval každý tu stejnou komoditu. A asi právě v tom je ta pravá svoboda.
Pro mě osobně to byla hlavně muzika. Dá se to v tom věku pochopit.
Najednou se mohlo jezdit takřka všude a řada kapel mohla jezdit k nám. Takže když si na následné devadesátky vzpomenu, vidím se s plechovkou piva na sedačce autobusů, které u nás vypravoval Jirka „Ozzy“ Kubík.
Pár náznaků absurdit dolehlo i do bezstarostnosti. Člověk asi tušil, že se to dalo udělat líp, ale netrápil se tím. Nejde jen o privatizace. Hlavě o střípky jako když mladší brácha oslovil paní učitelku naučeným slovem soudružka a dostal poznámku. Od té samé ruštinářky, která mě hlavu vyplachovala ideologií celé čtyři roky...
I dneska si pod pojmem svoboda nepředsavujeme všichni to samé. Samotný 17. listopad je toho názorným příkladem...
|
Skandály oslav 17. listopadu: Babiš za šera, vejce na Zemana a vztyčené prostředníky
A víte co mě připadá absurdní dneska ? Že ta samá skupina lidí, kerá nejspíš letos vypíská ... třeba Motoristy bude aplaudovat při stejné příležitosti až se dostaví Petr Pavel. A nechápejte mě špatně, nemám proti němu nic a pokud bude svůj mandát obhajovat můj hlas má jistý. Nicméně skutečností o které nepochybuji je, že kdyby 17.11. 89 nebylo, měl by nějakou funkcičku a šarži i tak.
Zdá se mi divný ten dvojí metr. A asi návdavkem maličko začínám bát toho, aby nám tady o té správné straně a pravdě nezačala rozhodovat zase jen nějaká užší skupina zapálených obyvatel. Možná by neškodilo, mít trochu přijetí i pro ty, se kterými nemusíme souhlasit...
Já sám letos budu slavit zase tréninkem. Nejsem úplně ve stavu kdy bych mohl s někým mlátit o žíněnku. Tentokrát budeme trénovat s Nazarem, klukem z některých minulých bloků o dětech z Ukrajiny... Na soutěž která se jmenuje Český kapr :) Není to fajn ?
Filip Vracovský
Karel Brückner má štěstí, že je na živu. Jinak by se musel v hrobě obracet...
Pěkný dárek nadělila naše fotbalová reprezentace legendárnímu kouči k jeho šestaosmdesátým narozeninám...
Filip Vracovský
Žijeme jídlem od rána do večera. Je to pro nás kultura, náboženství i závislost...
... a samozřejmě i obživa... A každá obživa potřebuje marketing. Tak bych dneska rád k tomuto tématu (Nejen) prohodil pár slov...
Filip Vracovský
Pro mě není Petr Fiala démon, ale jeho odchodu určitě nelituji...
... a taky si chci krátce vzpomenout na jedno výročí, které prošlo bez povšimnutí a které s odkazem Petra Fialy vlastně souvisí.
Filip Vracovský
Na kulturní frontě klid?Jenom co střelíme Klempíře? Kdepak, z druhé strany jde taky salva.
Moc jsem se těšil, že po říjnových volbách skončí kampaň a člověk/občan zase bude žít „normálnější věci"...
Filip Vracovský
Hurá Halloween! Nebo jsme jen národ Dušičkový?
Tak mě tak včera napadlo, když jsem procházel kolem vyřezaných dýní, že u tradic je vlastně jedno nejen kde se vzal jejich původ...
