Koho vypískáme na Národní třídě letos ?

Sám už si při nejlepší vůli nevzpomenu co jsem dělal 17.11. 1989. Nejspíš jsem byl na tréninku a tahal činky, nebo...

... se vzájemně se sparingem mlátil o žíněnku. Nevím.

Každopádně tenhle den je výročí, které se mě dotýká doslova bytostně. Od toho dne se začalo všechno měnit. Tu vůni naděje a na koleně vyráběné transparenty „Havel na Hrad“, pocit sounáležitosti mezi lidmi... To se nedá zapomenout a nejspíš už ani zažít.

Zpětně si nemyslím, že jsme si pod pojmem SVOBODA představoval každý tu stejnou komoditu. A asi právě v tom je ta pravá svoboda.

Pro mě osobně to byla hlavně muzika. Dá se to v tom věku pochopit.

Najednou se mohlo jezdit takřka všude a řada kapel mohla jezdit k nám. Takže když si na následné devadesátky vzpomenu, vidím se s plechovkou piva na sedačce autobusů, které u nás vypravoval Jirka „Ozzy“ Kubík.

Odkaz

Pár náznaků absurdit dolehlo i do bezstarostnosti. Člověk asi tušil, že se to dalo udělat líp, ale netrápil se tím. Nejde jen o privatizace. Hlavě o střípky jako když mladší brácha oslovil paní učitelku naučeným slovem soudružka a dostal poznámku. Od té samé ruštinářky, která mě hlavu vyplachovala ideologií celé čtyři roky...

I dneska si pod pojmem svoboda nepředsavujeme všichni to samé. Samotný 17. listopad je toho názorným příkladem...

Skandály oslav 17. listopadu: Babiš za šera, vejce na Zemana a vztyčené prostředníky

A víte co mě připadá absurdní dneska ? Že ta samá skupina lidí, kerá nejspíš letos vypíská ... třeba Motoristy bude aplaudovat při stejné příležitosti až se dostaví Petr Pavel. A nechápejte mě špatně, nemám proti němu nic a pokud bude svůj mandát obhajovat můj hlas má jistý. Nicméně skutečností o které nepochybuji je, že kdyby 17.11. 89 nebylo, měl by nějakou funkcičku a šarži i tak.

Zdá se mi divný ten dvojí metr. A asi návdavkem maličko začínám bát toho, aby nám tady o té správné straně a pravdě nezačala rozhodovat zase jen nějaká užší skupina zapálených obyvatel. Možná by neškodilo, mít trochu přijetí i pro ty, se kterými nemusíme souhlasit...

Já sám letos budu slavit zase tréninkem. Nejsem úplně ve stavu kdy bych mohl s někým mlátit o žíněnku. Tentokrát budeme trénovat s Nazarem, klukem z některých minulých bloků o dětech z Ukrajiny... Na soutěž která se jmenuje Český kapr :) Není to fajn ?

Autor: Filip Vracovský | neděle 16.11.2025 8:14 | karma článku: 17,26 | přečteno: 376x

Další články autora

Filip Vracovský

Karel Brückner má štěstí, že je na živu. Jinak by se musel v hrobě obracet...

Pěkný dárek nadělila naše fotbalová reprezentace legendárnímu kouči k jeho šestaosmdesátým narozeninám...

15.11.2025 v 8:29 | Karma: 17,27 | Přečteno: 382x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Žijeme jídlem od rána do večera. Je to pro nás kultura, náboženství i závislost...

... a samozřejmě i obživa... A každá obživa potřebuje marketing. Tak bych dneska rád k tomuto tématu (Nejen) prohodil pár slov...

12.11.2025 v 9:45 | Karma: 14,76 | Přečteno: 465x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Pro mě není Petr Fiala démon, ale jeho odchodu určitě nelituji...

... a taky si chci krátce vzpomenout na jedno výročí, které prošlo bez povšimnutí a které s odkazem Petra Fialy vlastně souvisí.

8.11.2025 v 7:27 | Karma: 36,41 | Přečteno: 3150x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Na kulturní frontě klid?Jenom co střelíme Klempíře? Kdepak, z druhé strany jde taky salva.

Moc jsem se těšil, že po říjnových volbách skončí kampaň a člověk/občan zase bude žít „normálnější věci“...

3.11.2025 v 8:02 | Karma: 36,17 | Přečteno: 3127x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Hurá Halloween! Nebo jsme jen národ Dušičkový?

Tak mě tak včera napadlo, když jsem procházel kolem vyřezaných dýní, že u tradic je vlastně jedno nejen kde se vzal jejich původ...

1.11.2025 v 8:02 | Karma: 14,03 | Přečteno: 370x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl
9. listopadu 2025  9:18

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....
9. listopadu 2025

Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...

Stalin byl jak bedna, Lenin visel nad zemí. Příběhy soch komunistických diktátorů

Poslední sochu V. I. Lenina v Československu odhalili na podzim 1987 v České...
16. listopadu 2025  10:13

Celých 77 let uplynulo od vztyčení první sochy sovětského vůdce Stalina v Československu. V...

Apple se čím dál intenzivněji připravuje na odchod svého šéfa, píše tisk

Šéf Applu Tim Cook
16. listopadu 2025  8:41

Tim Cook by mohl již příští rok skončit jako výkonný ředitel Applu. Americký technologický gigant...

Příměří na Ukrajině do jara nebude, Evropa musí vytrvat, říká finský prezident

Finský prezident Alexander Stubb (12. května 2025)
16. listopadu 2025  7:59

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude, řekl v rozhovoru pro agenturu AP finský prezident...

Konec automatických dávek. Británie chystá přísnější podmínky pro migranty

Migranti se přes Lamanšský průliv snaží dostat do Británie. (30. října 2024)
16. listopadu 2025  7:38

Britská vláda chystá zpřísnění podmínek pro migranty, kteří do země přicházejí nelegální cestou v...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 805
  • Celková karma 23,69
  • Průměrná čtenost 2034x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.