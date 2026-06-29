Klempíř s Macinkou dělají pro porážku Babiše v příštích volbách víc než nynější opozice.
Zvlášť překvapený jsem z reakcí Oty Klempíře, který je považovaný za profíka co se týče politického marketingu.
Inu, je na něm vidět jedna jednoduchá věc. Teoretizovat je něco jiného jiného než konat.
Nedovedu si jinak představit reakce obou Motoristů na Strážnické publikum. Na folklorním festivalu.
Na rozdíl od mnohých se nedivím tomu, že Klempíř na pódium vylezl. Na našich oborových akcích konaných pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj vždycky ministr, nebo nějaký náměstek promluví. Bez ohledu na to jaká parta je právě u vesla. Není na tom nic nenormálního. Strážnice spadá pod Kulturu...
Co ale následovalo ? To jako fakt? V kraji kde bodrá teta Alena v kroji vyprovodila výpraskem profesora Petra se pustit do fanoušků těch krojů jako by to byla směs Kavárensko/Pirátských Pražáků? Ono v tom Práglu to nějaká procenta přinést může. Ve Strážnici jde o střelbu do vlastní nohy a boj s neexistujícím nepřítelem.
Chtěl bych být moucha a sledovat ze stropu reakce Andreje Babiše když své kolegy z vlády viděl. Jako starý pragmaticko/populistický krokodýl ví, že tohle mu škodí.
Na rozdíl od mnohých nesdílím naději, že se odhodlá k menšinové vládě. Způsoby palby z opozičních lavic na jeho kóty mu nedávají naději aby to fungovalo.
Stejně tak mu musí být jasné, že politická nezralost Motoristů mu do budoucna sráží šanci volební vítězství opakovat. Na rozdíl od opozice, která míří rétorikou jen ke skalnímu jádru svých voličů a přesvědčují přesvědčené... Salva kartáčové munice od kanonýrů Klempíře s Macinkou šla do vlastních řad.
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