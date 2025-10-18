Když jsem unavenej klikám na herečky v prádle, Nahou seznamku a jídlo...
... jen upřímně nevím, jestli se mi s tím chce něco dělat :D
Původně měl být tenhle blog o něčem úplně jiném. Měl být o učení a o tom, jak zvládáme začátek školního roku.
Chtěl jsem tady machrovat jaký přínos má definitvně postavený nový předmět Kulinářské techniky, který u nás nahradil Technologii přípravy pokrmů, kdy ve mě už jen ten archaický název evokoval maximálně tak otlučenou lednici z dob Restaurací a jídelen. Referoval bych jaké nároky klade modulová výuka, kterou praktikujeme na nás učitele. Taky jsem měl potřebu se kasat tím jak naši nejlepší soutěžáci řádí...
Uvařil jsem si tedy kafčo a jdu si udělat nějakou přípravu a najít vhodné odkazy, nebo obrázky...
Najednou koukám a ... Místo pedagogiky studuji jak to sekne Anetě Krejčíkové v článku na který jsem právě narazil.
|
Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká
„Hmmm, oukej a hratelný.“ Mumlám si pod fousy. „Nicméně kamaráde vzpamatuj se! Kvůli tomu tady dneska opravdu nejsi! Soustřeď se sakra!“
Tak se tedy soustředím abych se za další dvě minuty přistihl jak koncentrovaně počítám pihy a kérky na těle zrzavé Terezy z Nahé seznamky.
|
Zrzka Tereza z Naked Attraction se vysmála Honzovi: Díkybohu, že si mě nevybral!
Už si ani nenadávám. Dochází mi, že dneska se obsahově hluboký blog konat nebude, protože mám nějaký blok :D
Pro jistotu a aby , mě nekleplo jdu naladit „instáč“ a omrknout co kdo s kolegů poslal vzrušujícího na talíř. Přeci jen už se blížím do věku, kdy je to jídlo takové bezpečnější :D
A abych vás neošidil o tuhle část nadpisu... Postnu sem fotky soutěžních jídel našich holek z nedávno skončené Olomoucké Olimy
Ruslana a její dvě úpravy krůtího prsa. Jednou je roládička v bránici, druhou „pralinka“ z fáše, kterou vytvořila z ořezu. Na obrázku je ještě bramborové pyré, hrášek v košíčku z brick těsta, petrželkový olej, majonéza a demiglace s kuřecím garumem... Třetí místo ve slušné konkurenci je bezva.
V kategorii kadet pak naše Terka dokonce vyhrála...
Tady soutěží kuchaři do sedmnácti let. Dančí hřbet, dýně, podzimní nádivka s libečkem a brusinková omáčka.
Sluší se dodat, že na přípravu jídla byl na Olimě limit 45 minut. U obou kategorií.
A písnička ? No má blíž k těm ženám, než talířům... Ale co už, nemůžu si dneska po ránu zkrátka pomoct.
Filip Vracovský
Další články autora
