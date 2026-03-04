Kdybych byl Prométheus, chtěl bych mít zelený křídla...
Jaký to bylo vznášet se nad ulicema
Kde beatnici a kanibalové
Zurčeli v prapodivných rituálech
A všude byl Březen...
A všude bylo Blues...
A chtěl bych se zeptat...
Jestli odchod Mirka Kováříka
V kalendáři jen den před odchodem básníka
kterého vyzvedl skoro holejma rukama
odněkud z hrobu
k nesmrtelnosti...
Chtěl bych se zeptat jestli to může bejt náhoda?
Já sám tomu nevěřím...
Škoda, že za vším co se na Světě děje
není jenom láska
Škoda, že všemu co se na Světě děje
nevládnou beatnici...
xxx
Zasvěcení vědí na čí odchod vzpomínáme dneska a na čí budeme vzpomínat zítra. A ostatní? Třeba si myslete, že jsem zbláznil...
Může se všechno...
Je přeci Březen...
Filip Vracovský
Mezinárodní právo přestalo existovat ...
... a nikdo se s tím už ani netají. Velmoci si hájí svoje zájmy tak jako tomu bylo od nepaměti. ....
Filip Vracovský
Soudružko učitelko, soudruhu řediteli...
Dnešní vzpomínání nebude na muzikanty, ani na muziku. Vrátím se do do doby kdy oslovení z nadpisu bylo normální...
Filip Vracovský
Katolíci nemaj nejlepší pověst a já je mám stejně nejradši...
... dnešní povídání nebude zdaleka jen o Josefu Toufarovi, kterého bolševici umučili v nejdivočejších letech...
Filip Vracovský
Dva muži ve městě. Systém může i zabíjet.
Pár slov o retru, které je pořád aktuální. O filmu a zdaleka nejen o něm pro stálé čtenáře i náhodné kolemjdoucí...
Filip Vracovský
Natvrdlej rocker a vzpomínky na devadesátky...
Základku jsem prošel jako slušňák. Jenže už jako slušňák jsem toužil psát poezii a když se u mě zlomil patnáctej rock...
|Další články autora
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Plzeňská Moving Station představí multimediální show slovenských umělců
Slovenští umělci představí 18. března v Plzni multimediální představení Human Wave. Spojuje prvky...
V nemocnici v Jilemnici firma E.ON vybudovala novou kogenerační jednotku
V městské nemocnici v Jilemnici na Semilsku firma E.ON vybudovala za desítky milionů korun...
Motorkář nepřežil střet s autem na D1. Dálnice u Prahy je částečně průjezdná
Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta a...
Plzeňský kraj a Konplan stabilizovaly vodní režim mokřadu u Ostřetic z Klatovska
Plzeňský kraj a firma Konplan stabilizovaly vodní režim mokřadu v nivě Točnického potoka u Ostřetic...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 842
- Celková karma 22,01
- Průměrná čtenost 2003x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...