Kdybych byl Prométheus, chtěl bych mít zelený křídla...

... od Zelenýho peří. Načepířenej jsem i když už dávno nelétám, ale pořád si na tu schopnost pamatuju...

Jaký to bylo vznášet se nad ulicema

Kde beatnici a kanibalové

Zurčeli v prapodivných rituálech

A všude byl Březen...

A všude bylo Blues...

A chtěl bych se zeptat...

Jestli odchod Mirka Kováříka

V kalendáři jen den před odchodem básníka

kterého vyzvedl skoro holejma rukama

odněkud z hrobu

k nesmrtelnosti...

Chtěl bych se zeptat jestli to může bejt náhoda?

Já sám tomu nevěřím...

Škoda, že za vším co se na Světě děje

není jenom láska

Škoda, že všemu co se na Světě děje

nevládnou beatnici...

xxx

Zasvěcení vědí na čí odchod vzpomínáme dneska a na čí budeme vzpomínat zítra. A ostatní? Třeba si myslete, že jsem zbláznil...

Může se všechno...

Je přeci Březen...

Autor: Filip Vracovský | středa 4.3.2026 19:56 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 842
  • Celková karma 22,01
  • Průměrná čtenost 2003x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

