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Kdo nemaká, skončí. Blog, který nakonec vůbec nebude o Andreji Babišovi

Filip Vracovský VIP
Hlasování skončilo, zapomeňte... Aneb co mě tak napadlo při pročítání povolebních rozhovorů a co nemá nic s ničím společného.

Vyskočil na mě tento rozhovor se šéfem ANO a není tam v podstatě nic nového. Čím dál tím víc unaveným dojmem působící ministerský předseda komentuje výsledky voleb. Optikou, která rovněž těžko někoho překvapí.

Kdo nemaká, skončí. Babiš o volebním výsledku i nutné sebereflexi

Nicméně ten nadpis mě nakopl k myšlenkám o makání a nemakání. Sám patřím ke klasickejm devadesátkovejm případům, kteří ještě dneska odmítají sundat nohu z plynu. Nejlepší léta života většina z nás trávila jen v práci či podnikání s myšlenkou, že bez nich to nejde.

Dost z nás už nazulo papírové boty a... Svět se nezastavil, funguje vesele dál, jako by se nechumelilo.

Dneska se vedou často řeči, které nejrůznější generace zařazují do jejich škatulek. Většinou jsou to jen klišé bez hloubky. Stejně tak lze nahlížet i na nás. Jako na generaci, která zapříčinila svým životním stylem znormalizování rozpadu rodin. Rozvod se stal normou. Střídavka nejen o děti. Vlastně i o sebe samotné se střídáme s pofidérní povinností, protože bez nás by to mohli všechno zabalit. Zběsile žít i dřít. Jako by šlo později něco z toho, co nám unikalo, koupit. Dneska nám vyčítají, že si své pohodlí kupujeme na dluh. My se přitom cítíme jako pilíře tíhy světa, které mají na vše nárok.

Já sám, čím jsem starší, ale vidím jedno. Lepší výkon podávám, když si předtím chvilku dáchnu, vypnu, odreaguju se. Ještě pořád to umím. Zabrat jako vůl v brázdě a táhnout. Má to ale smysl? Nebyl bych nakonec výkonnější i v mládí, kdybych víc odpočíval? Kdoví.

Nakonec jsou to všechno ale zbytečné otázky. Každý dělá, co umí. A my to uměli takhle a ne jinak.

Autor: Filip Vracovský | pondělí 12.10.2026 8:29 | karma článku: 8,63 | přečteno: 164x
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Filip Vracovský VIP

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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