Kdo bude bojovat za Ukrajinu ? Poslední Ukrajinec už se pomalu, ale jistě blíží...
Potkal jsem tady dneska po ránu dva články a mám puzení napsat k tomu opět o něco víc než jen komentář...
První je Premium, tak si ho možná nepřečtete celý. Nicméně jeho smysl je zřejmý. Podle nejhorších scénářů bude mít Ukrajina v roce 2100 pouhých 9 000 000 obyvatel.
Po vyhlášení samostatnosti jich měla 48 000 000. Mohutnou migraci ekonomickou, která ji provází celou dobu šlápla na zrychlující pedál agrese Ruska v roce 2014 a turbo urychlovač pak spustila invaze v roce 2022.
Demografickou křivku nezvratně ovlivnil mimo migrace i obrovský počet padlých mladých můžů. Básník by řekl „potrava pro děla“, pragmatik dneška ví, že spíš pro drony.
Kdo si nemůže pročíst prémiový článek má možnost podívat se na odkaz Člověka v tísni. Tam se mimo jiné potvrzuje i to co vídám kolem sebe. Měnící se nálada v Ukrajinské komunitě. Jestliže v prvním roce horké fáze války převládala touha vrátit se domů... Dneska jednoznačně většina vidí budoucnost svých dětí mimo Ukrajinské hranice.
Popravdě se není čemu divit.
Pád ze 48 milionů na devět. Ukrajina stojí na prahu demografické krize
Já osobně bych si přál aby se nejčernější scénář nenaplnil. O tom, že cena, kterou země za svůj vzdor zaplatila a platit ještě bude (I kdyby střelba utichla už dneska) je mimo naše chápání však nelze pochybovat.
K těmto neveslým úvahám na mě vyskočil ještě článek z Lidovek. A ano. Je to přesně tak. Právě proto se domnívám, že nemáme právo po Ukrajincích žádat další oběť ( A silně pochybuji, že to právo kdy existovalo. Hned od počátku bylo jasné, že vůli opravdu Rusko porazit mít nikdy nebudeme...)
Proč si myslíme, že nás Rusko neovládne? Evropu oslabuje kapitulantství
Ruský prezident Vladimir Putin řekl mnoho lží, ale v jednom měl pravdu. Západ jedná jako prohnilé, dekadentní impérium na konci svého času, chybí mu odolnost a odhodlání vést dlouhodobý konflikt. Ztratili jsme schopnost prosazovat své zájmy silou.
A v takové chvíli vyzývat někoho aby za nás umíral když si ani neumíme říct jestli to má smysl je pro mě čirá a zvrácená zbabělost.
Filip Vracovský
Máte radši bezstarostný socialismus proti rovným šancím dnešní doby? A něco k bezdomovcům
... abych to narovnal. Tak jsem si zase v sobotu po ránu uvařil kafčo a už mě zase berou roupy...Vánoce za rohem, ale mír a klid v diskuzích veřejného prostoru...
Filip Vracovský
Generace X ... Udřít se k smrti jako normál? Nebo je to jinak?
Často píšu o mladých kterými jsem obklopený a jejichž generace často bývají osočovány z neschopnosti, lenosti a tak vůbec...
Filip Vracovský
Chudák Ukrajina...
Nic jiného mě nenapadá už dlouho. Vývoj posledních dní jen dává na ten pocit razítko. Využít, vymačkat, zahodit...
Filip Vracovský
Uzákonit dýška jako nezdaněný příjem ? Je to dobře, nebo není ?
Vítám pravidelné i nepravidelné čtenáře u mého občasníku Otázky od piva. Tentokrát nebudeme chodit daleko a zůstaneme v hospodě...
Filip Vracovský
Nebylo by nejlepší volby úplně zrušit?
O tom, kdo bude vládnout by mohla rozhodovat třeba nějaká pěkná reality šou. Napadá mě hned třeba formát...
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...