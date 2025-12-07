Kdo bude bojovat za Ukrajinu ? Poslední Ukrajinec už se pomalu, ale jistě blíží...

... a nenalhávejme si nic. Ukrajina už v podobě v jaké byla a chtěla být přestala existovat. Diskutovat už můžeme jenom o tom jestli je to přijatelné cena za hrdost...

Potkal jsem tady dneska po ránu dva články a mám puzení napsat k tomu opět o něco víc než jen komentář...

První je Premium, tak si ho možná nepřečtete celý. Nicméně jeho smysl je zřejmý. Podle nejhorších scénářů bude mít Ukrajina v roce 2100 pouhých 9 000 000 obyvatel.

Po vyhlášení samostatnosti jich měla 48 000 000. Mohutnou migraci ekonomickou, která ji provází celou dobu šlápla na zrychlující pedál agrese Ruska v roce 2014 a turbo urychlovač pak spustila invaze v roce 2022.

Demografickou křivku nezvratně ovlivnil mimo migrace i obrovský počet padlých mladých můžů. Básník by řekl „potrava pro děla“, pragmatik dneška ví, že spíš pro drony.

Kdo si nemůže pročíst prémiový článek má možnost podívat se na odkaz Člověka v tísni. Tam se mimo jiné potvrzuje i to co vídám kolem sebe. Měnící se nálada v Ukrajinské komunitě. Jestliže v prvním roce horké fáze války převládala touha vrátit se domů... Dneska jednoznačně většina vidí budoucnost svých dětí mimo Ukrajinské hranice.

Popravdě se není čemu divit.

Pád ze 48 milionů na devět. Ukrajina stojí na prahu demografické krize

Odkaz

Já osobně bych si přál aby se nejčernější scénář nenaplnil. O tom, že cena, kterou země za svůj vzdor zaplatila a platit ještě bude (I kdyby střelba utichla už dneska) je mimo naše chápání však nelze pochybovat.

K těmto neveslým úvahám na mě vyskočil ještě článek z Lidovek. A ano. Je to přesně tak. Právě proto se domnívám, že nemáme právo po Ukrajincích žádat další oběť ( A silně pochybuji, že to právo kdy existovalo. Hned od počátku bylo jasné, že vůli opravdu Rusko porazit mít nikdy nebudeme...)

Proč si myslíme, že nás Rusko neovládne? Evropu oslabuje kapitulantství

Ruský prezident Vladimir Putin řekl mnoho lží, ale v jednom měl pravdu. Západ jedná jako prohnilé, dekadentní impérium na konci svého času, chybí mu odolnost a odhodlání vést dlouhodobý konflikt. Ztratili jsme schopnost prosazovat své zájmy silou.Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/evropa-valka-rusko-putin-kapitulantstvi-cina-obranyschopnost-ukrajina.A251203_110940_ln_nazory_lgs

A v takové chvíli vyzývat někoho aby za nás umíral když si ani neumíme říct jestli to má smysl je pro mě čirá a zvrácená zbabělost.

Autor: Filip Vracovský | neděle 7.12.2025 8:15 | karma článku: 17,50 | přečteno: 384x

Další články autora

Filip Vracovský

Máte radši bezstarostný socialismus proti rovným šancím dnešní doby? A něco k bezdomovcům

... abych to narovnal. Tak jsem si zase v sobotu po ránu uvařil kafčo a už mě zase berou roupy...Vánoce za rohem, ale mír a klid v diskuzích veřejného prostoru...

6.12.2025 v 8:19 | Karma: 21,50 | Přečteno: 589x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Generace X ... Udřít se k smrti jako normál? Nebo je to jinak?

Často píšu o mladých kterými jsem obklopený a jejichž generace často bývají osočovány z neschopnosti, lenosti a tak vůbec...

30.11.2025 v 8:54 | Karma: 17,59 | Přečteno: 597x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Chudák Ukrajina...

Nic jiného mě nenapadá už dlouho. Vývoj posledních dní jen dává na ten pocit razítko. Využít, vymačkat, zahodit...

22.11.2025 v 14:22 | Karma: 35,18 | Přečteno: 2985x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Uzákonit dýška jako nezdaněný příjem ? Je to dobře, nebo není ?

Vítám pravidelné i nepravidelné čtenáře u mého občasníku Otázky od piva. Tentokrát nebudeme chodit daleko a zůstaneme v hospodě...

22.11.2025 v 8:08 | Karma: 12,09 | Přečteno: 386x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Nebylo by nejlepší volby úplně zrušit?

O tom, kdo bude vládnout by mohla rozhodovat třeba nějaká pěkná reality šou. Napadá mě hned třeba formát...

19.11.2025 v 6:46 | Karma: 27,41 | Přečteno: 1489x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)
vydáno 3. prosince 2025

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger
5. prosince 2025  10:21

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...

Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...
1. prosince 2025

Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který...

Milevský košíkář Smrt se propletl až do vánoční pohádky

Košíkářské výrobky Jana Smrta (5. prosince 2025)
7. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Pletení košíků si většina z nás spojí s chalupou nebo víkendovým kurzem. Ale pro 46letého Jana...

Chery se stává partnerem Asijských her mládeže v parasportu 2025, s ambicí a vášní míří do popředí světového sportu

7. prosince 2025  9:25

Nadace Yidan Prize propojuje na každoročním vrcholném summitu globální poznatky a místní odborné znalosti

7. prosince 2025  9:18

Kutná Hora prošla po zápisu na seznam UNESCO výraznou stavební obnovou

ilustrační snímek
7. prosince 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Kutná Hora prošla od zápisu na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO před 30...

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 811
  • Celková karma 23,51
  • Průměrná čtenost 2030x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.