Katolíci nemaj nejlepší pověst a já je mám stejně nejradši...

... dnešní povídání nebude zdaleka jen o Josefu Toufarovi, kterého bolševici umučili v nejdivočejších letech...

... svýho řádění . Snad ze vzteku, že Bůh je a oni s tím nemůžou nic udělat.

Možná, že si řeknete... „Hele Vracovský zase plácá blbosti!“

Však Ho nikdo neviděl. Samosebou máte pravdu, neviděl a ani vám Ho nehodlám cpát. Stejně si ale myslím, že na něj věří i spousta ateistů, jen ho někdy neumí pojmenovat a jindy se za to stydí.

Já sám jsem dlouho byl taky takovej. A není se co divit. Sice jsem poloviční Moravák, jenže můj pradědeček poté co sloužil na Pijávě a vrátil se z Velké války... Zakázal všem členům rodiny do kostela chodit.

Stal se tím černou ovcí komunity, a má Brněnská rodinná větev z máminy strany větví ateistickou. Co za hrůzy musel vidět netuším, ale nebyl sám... Věřit přestal velkej kus Evropy. A to chudák Evropa ještě vůbec netušila, že další mlejnek (A někde u sousedů se žlutou hvězdou doslova) na duše i těla číhá za dveřma.

Nemyslím, že pokud praděda zanevřel na Boha, musel On nutně zanevřít na něj. Ostatně tyhle spory si každej z nás jednoho dne vyřeší osobně...

Proč si myslím, že i přes ty hrůzy je? Protože všechny i ty nejtemnější chvíle provází i příklady lidskosti a soucitu.

Lidický kněz zůstal s lidmi do konce. Arcibiskupství ho chce blahořečit

Z druhé strany můj táta sice dlouho chodil jako ministrant... Nicméně jeho duše, duše muzikanta a poety (Život na poválečný vesnici mu nedovolil rozvinout ani jedno) jednoho dne zavrhla pana faráře pro výprasky, kterými byl občas obdarován a s Bohem samotným si nechal jenom takovou malou soukromou linku...

Mě ještě v mládí každá církev přišla jako podvod a zdálo se mi, že s ní Bůh vůbec nesouvisí.

Co se týče konkrétně katolíku, tak jednoho jsem ale měl opravdu rád už tehdy. Pro čtenáře mých blogů není překvapením, že jím byl Jindřich Šimon Baar, kterej dokázal s láskou chápat nejen vobyčejný věci, ale i lidi.

Časem jsem ale našel spousty přátel, díky kterým jsem „vzal na milost“ i samotnou Římskokatolickou církev. Tím vás dneska ovšem nehodlám prudit :)

Chtěl jsem dneska jenom zavzpomínat na Josefa Toufara. Z jiného konce, než jen prostým soupisem dat...

Autor: Filip Vracovský | středa 25.2.2026 18:06

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 839
  • Celková karma 21,17
  • Průměrná čtenost 2005x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

