Katolíci nemaj nejlepší pověst a já je mám stejně nejradši...
... svýho řádění . Snad ze vzteku, že Bůh je a oni s tím nemůžou nic udělat.
Možná, že si řeknete... „Hele Vracovský zase plácá blbosti!“
Však Ho nikdo neviděl. Samosebou máte pravdu, neviděl a ani vám Ho nehodlám cpát. Stejně si ale myslím, že na něj věří i spousta ateistů, jen ho někdy neumí pojmenovat a jindy se za to stydí.
Já sám jsem dlouho byl taky takovej. A není se co divit. Sice jsem poloviční Moravák, jenže můj pradědeček poté co sloužil na Pijávě a vrátil se z Velké války... Zakázal všem členům rodiny do kostela chodit.
Stal se tím černou ovcí komunity, a má Brněnská rodinná větev z máminy strany větví ateistickou. Co za hrůzy musel vidět netuším, ale nebyl sám... Věřit přestal velkej kus Evropy. A to chudák Evropa ještě vůbec netušila, že další mlejnek (A někde u sousedů se žlutou hvězdou doslova) na duše i těla číhá za dveřma.
Nemyslím, že pokud praděda zanevřel na Boha, musel On nutně zanevřít na něj. Ostatně tyhle spory si každej z nás jednoho dne vyřeší osobně...
Proč si myslím, že i přes ty hrůzy je? Protože všechny i ty nejtemnější chvíle provází i příklady lidskosti a soucitu.
|
Lidický kněz zůstal s lidmi do konce. Arcibiskupství ho chce blahořečit
Z druhé strany můj táta sice dlouho chodil jako ministrant... Nicméně jeho duše, duše muzikanta a poety (Život na poválečný vesnici mu nedovolil rozvinout ani jedno) jednoho dne zavrhla pana faráře pro výprasky, kterými byl občas obdarován a s Bohem samotným si nechal jenom takovou malou soukromou linku...
Mě ještě v mládí každá církev přišla jako podvod a zdálo se mi, že s ní Bůh vůbec nesouvisí.
Co se týče konkrétně katolíku, tak jednoho jsem ale měl opravdu rád už tehdy. Pro čtenáře mých blogů není překvapením, že jím byl Jindřich Šimon Baar, kterej dokázal s láskou chápat nejen vobyčejný věci, ale i lidi.
Časem jsem ale našel spousty přátel, díky kterým jsem „vzal na milost“ i samotnou Římskokatolickou církev. Tím vás dneska ovšem nehodlám prudit :)
Chtěl jsem dneska jenom zavzpomínat na Josefa Toufara. Z jiného konce, než jen prostým soupisem dat...
Filip Vracovský
Dva muži ve městě. Systém může i zabíjet.
Pár slov o retru, které je pořád aktuální. O filmu a zdaleka nejen o něm pro stálé čtenáře i náhodné kolemjdoucí...
Filip Vracovský
Natvrdlej rocker a vzpomínky na devadesátky...
Základku jsem prošel jako slušňák. Jenže už jako slušňák jsem toužil psát poezii a když se u mě zlomil patnáctej rock...
Filip Vracovský
Pár písniček jen tak a hlavně vzpomínka na Bůčka
i když nemá zrovna žádný výročí. Možná je to tím, že se letošní zima tak vleče a jsem už ve věku kdy tenhle nečas trávím spíš...
Filip Vracovský
Mikuláš Minář má blíž k Orbánovi než si jeho okolí připouští...
Ovšem podlehnout kouzlo tohoto lžiproroka je tak snadné... Vím o tom své, sám jsem si svého času na jeho akcích zazpíval.
Filip Vracovský
Touhapustní
Nedělní slova pro náhodné hosty i stále čtenáře. Nemusí být pořád jenom Masopustní veselí když někde za dveřmi se blíží jaro...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně
Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly...
Policie vybírala u cizích řidičů kamionů mastné kauce pro různá porušení předpisů
Kauci 200 tisíc korun uložili v úterý policisté dopravci po kontrole jednoho z kamionů. Při ní...
Kvůli ředitelce končí polovina učitelů na základní škole v Humpolci
Asi polovina učitelů humpolecké Základní školy Hradská podá k 26. únoru výpověď. Oznámili to ve...
Ve škole vám pomohou opravit rozbitý nábytek. Praha na to přispěje 673 tisíc korun
Překáží vám doma rozbitá židle nebo je vám líto rozbitého šperku? Nevyhazujte je! Hlavní město...
Festival Jeden svět v H.Králové bude od 16.do 20.března,nabídne přes deset filmů
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se v Hradci Králové...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
- Počet článků 839
- Celková karma 21,17
- Průměrná čtenost 2005x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...