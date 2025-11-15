Karel Brückner má štěstí, že je na živu. Jinak by se musel v hrobě obracet...
Jo fotbal... Říkejte si co chcete ale je to zkrátka věc speciální. Nejpopulárnější míčová hra na naší planetě.
Sport, politika, divadlo, náboženství, reklama... To všechno servírované během devadesáti minut kdy svět kolem přestává existovat.
Na rozdíl od mnoha jiných sportů naprosto nenáročný na prostředí i finance. „Začutat“ si můžete na plácku před domem, na zahradě. V Praze stejně jako v Nairobi.
Dlouhé roky jsem se věnoval zápasu v řecko-římském stylu. Když jsme se potřebovali rozhýbat... Šlo se čutat. Jsem přesvědčený, že si do balonu minimálně jednou v životě kopl i ten největší intelektuál a po zjištění, že je dřevák se raději vrhnul na studia nebo psaní básní :D
Stále populárnější je i ženský fotbal. Holky to maj očividně taky rády...
Zápasy svého oblíbeného klubu pak jako fanoušci prožíváme i v obdobích kdy se jedná o činnost čistě masochistickou. Kdy se našim barvám nedaří, kdy je soutěž plná korupce, podvodů... Zkrátka nás to nemůže odratit. Je to závislost, jako kterákoli jiná. Narkoman taky ví, že mu heroin neprospívá.
Stejně prožíváme i zápasy našeho národního týmu. Ten je momentálně trochu obdobou celé společnosti. O sociální sítě „nároďáku“ se starají profíci a je to znát. Na tribuně na vše dohlíží pravomocně odsouzený manažer. „Naši kluci“ se pak divně motají na trávníku bez cíle, zájmu... Občas někomu v rozhovorech „vytečou“ nervy což je sice projev emocí, které potřebujeme, ale domnívám se že v jiné formě a jinde.
Po shlédnutí přátelského zápasu s nejslabším možným mužstvem planety, které můžete podle žebříčku potkat nezbývá, než složitě hledat nějaká pozitiva. To je dneska velká móda.
1) Jak píšu v nadpisu, kliku má legendární kouč přezdívaný Klekí-Petra.
2) Štěstíčko se nás přidrželo, při troše smůly mohl soupeř v závěru i vyrovnat.
3) Největší štístko jsem já, protože nám doma došlo Savo. Kdyby ne, asi bych po něm sáhnul abych si vypláchl oči...
A písnička ? Nemá s blogem nic. Jen tak pro radost...
Filip Vracovský
Žijeme jídlem od rána do večera. Je to pro nás kultura, náboženství i závislost...
... a samozřejmě i obživa... A každá obživa potřebuje marketing. Tak bych dneska rád k tomuto tématu (Nejen) prohodil pár slov...
Filip Vracovský
Pro mě není Petr Fiala démon, ale jeho odchodu určitě nelituji...
... a taky si chci krátce vzpomenout na jedno výročí, které prošlo bez povšimnutí a které s odkazem Petra Fialy vlastně souvisí.
Filip Vracovský
Na kulturní frontě klid?Jenom co střelíme Klempíře? Kdepak, z druhé strany jde taky salva.
Moc jsem se těšil, že po říjnových volbách skončí kampaň a člověk/občan zase bude žít „normálnější věci“...
Filip Vracovský
Hurá Halloween! Nebo jsme jen národ Dušičkový?
Tak mě tak včera napadlo, když jsem procházel kolem vyřezaných dýní, že u tradic je vlastně jedno nejen kde se vzal jejich původ...
Filip Vracovský
Devadesátky kuchařů a provozáku, aneb takhle se tady žilo...Někdy i v řetězech.
Klasik by napsal, že doba byla těhotná očekáváním a revoluční kvas zachvátil mysl a peněženky obyvatel...
