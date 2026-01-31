Jsou „zetka“ lenoši, nebo my „staroši“ jenom tak mudrujeme...
|
Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce
Čemu se nedivím a proč příklady táhnou...
Nikdo nechce makat, práce smrdí... Zní hlas lidu z diskuse. Já jsem klasický „xko“ a ještě netrpím sklerózou jako celá řada boomers abych zapomenul jak nás maminka pohlavkovala „Uč se ať jednou nemusíš k lopatě!“
Mamina a táta byla taková generace předskokanů před explozí „Bůmrů“, kterou počítáme od roku 1946. Z jejich příběhů taky vím , že i generacím kam nedohlédnu šlo vždycky o to mít (A je jedno jestli pole, nebo vzdělaní) a přenechat část dřiny jinejm.
Takže dnešní nároky mladé generace jsou samozřejmě dány nejen možnostmi, ale i příklady.
Skutečnost, že si opravdu nejsem jistý zda by moji prarodiče považovali dnešní svět za ideál je věc druhá a celkem pochopitelná.
Sám úplně jinak „tahám“ s cílem, než naslepo...
Těžko tedy můžu vyčítat vlastním žákům, že to mají zrovna tak. A jelikož učitel je jednoznačně rovněž manažerem svého kolektivu (Šéfkuchař zrovna tak) je za skutečnost, že ten kolektiv za svým cílem chce jít odpovědný.
Kterýkoliv manažer se domnívá, že mu bude tým táhnout správným směrem jen tak sám o sobě... Nemá na svém místě co dělat! A řev, vyhrůžky apod... To už naštěstí v našem světě nefunguje vůbec.
Jsou rozmazlení! Mají všechno!
Co s tvrzením, že by potřebovali finanční motivaci, pak se asi rádi udřou k smrti...?
No, jistě... On finanční stimul rozhodně v našich konáních hraje roli a je pravda, že spousta mých žáků si hodnotu peněz ještě neuvědomuje...
Ale já jsem snad byl jinej ? V patnácti, šestnácti ? Nebo Ty?
Copak „zetka“, ale „alfičky“...
Vzhledem k tomu, že na trh práce mají alfy (2010 a výš) jako celek ještě daleko, jsem zvědavý co se za dva, tři roky stane.
Já se na hodiny s nimi těším a je třeba říct, že už mě třída našich hotelovaček posadila na zadek. Dělám si vždycky po prvních měsících nějakou zpětnou vazbu, jestli je moje výuka ok...
U zetek jsem roky četl, že je všechno fajn, ale měl bych někdy trošku zpomalit, že mě nestíhají...
První zpětná vazba od generace alfa? Jsem super, ale měl bych míň mluvit a víc šlapat na plyn... (Ve třídě, kde je 90% děvčat)
Nevím co bude dál, ale myslím, že se máme (v dobrém) na co těšit :)))
Filip Vracovský
