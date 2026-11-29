Jsem konzerva co ještě zdraví
Jelikož jsme škola gastronomická, kde je základní výuka etikety a slušného chování naprosto nezbytnou součástí řemesla, u těhle už v podstatě dospělých lidí s tím dost bojuji. A rozhodně to nenechávám být jen tak.
Sice mi přijde zvláštní, že v podstatě dospělé lidi musím učit takovou naprosto základní věc, kterou by si měli přinést z domova, nicméně je to tak, jak to je. Takže se s tím snažím něco dělat. A troufnu si říct, že naši školu nakonec opouští drtivá většina žáků, která už ví, kdy pozdravit, co ten pozdrav vlastně obnáší, jaký má význam a co si tím navzájem jako lidé sdělujeme.
Nekladu to ovšem svým žákům za vinu, že pozdravit neumí. Když se totiž podívám kolem sebe, hned si vzpomenu na včerejší historku z nákupu, kde se mi podařilo uvíznout v trošku delší frontě u pokladny. Stálo přede mnou deset lidí. Z toho devět z nich se k pokladní chovalo jako ke kusu nábytku – nebo dokonce ještě hůř, řekl bych. O tom, že by ji pozdravili nebo jí projevili nějakou základní slušnost jako lidské bytosti, o tom vůbec netřeba mluvit. A věkové složení těch zákazníků? Rozhodně to nebyli žádní lidé v postpubertálním věku jako moji žáci, ale dospělí od třicítky až do sedmdesáti let. Z deseti lidí se k té pokladní slušně choval jen jeden.
Když si člověk uvědomí, že pozdravem neznámého člověka si navzájem vyjadřujeme uznání, bezpečí, otevřenost a společenskou sounáležitost, tak mě trochu napadá, jestli tím, že jsme tenhle základní zvyk etikety opustili, si vlastně nezakládáme na to všechno, co se v naší společnosti momentálně děje. Přesně tyhle věci nám totiž dnes schází v jakékoli komunikaci.
Takže třeba jsem idealista. Jelikož ale naši rozpolcenou společnost určitě neuzdraví nynější garnitura politiků, možná by stačilo někde začít. A proč ne třeba tím, že se opětovně začneme zdravit a chovat se k sobě s respektem jako lidé.
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