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Josef Mašín mladší nebyl vrah

Filip Vracovský VIP
Myslel jsem, že tenhle text vůbec psát nebudu. Pár dní jsem neměl absolutně čas a tak nějak jsem čekal, že se u tohohle tématu na blogu někdo zastaví. Nestalo se.

Takže mi nezbývá než pár slov k odchodu Josefa Mašína mladšího napsat sám.

Málokolem čeho se u nás vede tak hysterická debata místo věcných faktů, jako je působení odbojový skupiny bratří Mašínů. Já jsem osobně Radka ani Josefa nepoznal. Z těch kluků, co se tehdy prostříleli do Berlína, jsem poznal jenom toho třetího – Milana Paumera. Přesto jsem si nesmírně vážil všech tří a ani jednoho z nich samozřejmě nepovažuju za sprostýho vraha.

V diskusích dodnes koluje spousta mýtů. Často je lidi urážejí tím, že to byli obyčejní zloději, co si chtěli nakrást na motorky a bůhvíco ještě. Jenže oni ty peníze reálně potřebovali na věci přímo spojený s odbojem. Zadarmo se to dělat nedalo. Těžko si na to v padesátých letech mohli vzít v bance půjčku nebo třicet let spořit na vkladní knížku.

Většina lidí, co na ně plive, totiž poměřuje padesátá léta tím, co sami zažili. Často je to moje generace nebo lidi o něco starší, protože těch skutečných pamětníků padesátek už mezi námi moc nezbylo. Jenže to, co jsme zažili my v sedmdesátkách a osmdesátkách – tu hnusnou, šedivou a uondanou normalizaci –, to se s padesátými léty nedá absolutně srovnávat.

V padesátkách vyhlásil komunistický režim regulérní válku vlastnímu národu. A Mašínové – celá jejich skupina, včetně těch kluků, co skončili na popravišti – tuhle hozenou rukavici prostě zvedli. Rozhodli se proti bolševikům bojovat. Ostatně jejich cílem na Západě nebylo užívat si nějakýho fikanýho luxusu. Chtěli vstoupit do americké armády a pevně věřili tomu, že se sem jednou vrátí jako osvoboditelé.

Samozřejmě se musím zastavit u té nálepky „vrahů“.

Ano, zabíjeli. To je fakt a nikdo to nepopírá. Oni sami to nikdy nepopírali a několikrát naprosto otevřeně popsali, co a proč se stalo. V případě přepadení stanice nebo při střetu o zbraně a peníze šlo o otevřený boj – tam se druhá strana aktivně bránila a smrt z toho střetu vzešla. A co se týče strážmistra Honzátka v Čelákovicích, tam z jejich pohledu nezbývalo nic jiného, pokud se chtěli vyhnout okamžité identifikaci a vlastní cestě přímo na popraviště.

Nikdo soudný nezpochybňuje, že ti mrtví měli své rodiny a své životy. Jenže je potřeba vidět věci v tehdejších souvislostech. Příslušníci SNB nebyli žádní nevinní kolemjdoucí. Byli to lidé, kteří dobrovolně složili přísahu zločineckému režimu – vládě, která už v té době posílala své vlastní občany do lágrů, kárných táborů a na šibenice. Součástí jejich tehdejší přísahy bylo bránit lidově demokratické zřízení a „revoluční vymoženosti pracujícího lidu“.

Pokud se dneska někdo z tepla obýváku tváří, že šlo o náhodné oběti, je to lež nebo nepochopení reality. SNB byla v padesátých letech naprosto regulérní, po zuby ozbrojenou složkou vládnoucích bolševiků. A ve válce – kterou komunisté sami vyhlásili – se bohužel umíralo na obou stranách.Často zbytečně. Tak už to ve válkách chodí.

Pro mě jednoznačně odešel hrdina a chlap, který si zaslouží úctu. Víc to nebudu rozpitvávat, protože to netřeba.

Na tom se ostatně shodnou i dva v posledních letech nejcitovanější historici v mediálním prostoru. Jako na máločem...

Autor: Filip Vracovský | čtvrtek 5.11.2026 11:22 | karma článku: 13,44 | přečteno: 198x
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Filip Vracovský VIP

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  • Průměrná čtenost 1896x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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