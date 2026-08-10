Jindřicha Rajchla pohoršují úchylové.
Zrádný algoritmus mě do cesty hodil příspěvek Jindřicha Rajchla. Kafe jsem v puse neudržel. Snad to klávesnice ještě rozchodí.
Pan Rajchl na Facebooku opět plamenně bilancuje nad úchyly na Prague Pride a s plnou vážností dělá z jednoho barevného průvodu pomyslný konec tolerantní západní civilizace. Slzu dojetí mačkám z posledních sil...
Jenže když vám o puritánství plamenně blábolí zrovna chlap, jehož vlastní – řekněme dosti explicitní – nahrávky si dodnes může na internetu naklikat i úplný laik, dostává to úplně nový rozměr.
Jak silnej musí mít člověk žaludek aby tohle psal? Jak silnej aby to pak volil? Otázky, samé otázky.
Osobně nemám nic ani proti pornu, ani proti Prague pride. Ani na jedno mě nikdo nenutí koukat (jít). Pokud to dělám pak zcela dobrovolně.
Jelikož už jsem nějaký to péčko viděl mám pro puritány překvapující zjištění. Fetiš (třeba na lak a latex) není cizí ani nám heterákům. To by se jinak netočilo.
Co se týče Prague pride, někde jsem četl, že skutečnost jak je prezentováno je taky docela selháním médií. Lidé v maskách tam nejsou majoritou. Berou to jako karneval. A posuzuje někdo nějaké komunity třeba podle průvodu Maškar během Masopustu? S tímhle pohledem se asi dokážu ztotožnit. Chodit tam svítit nemám potřebu.
Filip Vracovský
Nesežralo mě to. Dnešní mladý to nakonec taky nesežere.
Sedí naproti mně u stolu v rohu kavárny. Kapuci neslušně staženou do čela. Před sebou nějakou ohmatanou knížku.
Filip Vracovský
Proč je tak oblíbená lež, že jsme národ zbabělců a ulívačů?
My Češi jsme národ Švejků. Všemu se vysmějeme, zalezeme a počkáme, až to přejde. To je pohodlná výmluva na vlastní pasivitu.
Filip Vracovský
Kam se poděla ta naivita české hospody?
Je ještě poměrně brzy, ale přesto vás dneska pozvu na jednom orosený. A co si dáme? Každému podle jeho chuti...
Filip Vracovský
Dětství v socialismu za socíku se z osmdesátek propisuje až do současnosti
Taky patřím mezi ty, kteří jako poslední vlna Husákových dětí vzpomínají na své dětství jako šťastné...
Filip Vracovský
Posmíváním se „obyčejným lidem“ svět určitě nikdo nezlepší...
... ony ostatně cesty do Pekel se nejlíp staví na podkladech z dobrých úmyslů. Rozharašený svět totiž nevymyslel „Fanda vod vedle.“
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Policie hledá podezřelého z násilného činu, patrně se skrývá mezi narkomany
Přerovští kriminalisté vyhlásili pátrání po devětadvacetiletém Jaroslavu Králíčkovi z Hranicka,...
Tlupa kotulů veverovitých ve zlínské zoo se rozrostla o další mláďata
Početná tlupa kotulů veverovitých ve zlínské zoo se rozrostla. Dvě měsíční mláďata drobných...
Policie neprokázala zavinění v případě požáru u muničního skladu na Litoměřicku
Policie neprokázala zavinění v případě požáru u Travčic na Litoměřicku, který se před rokem...
Sotva se vrátí na most Legií a Národní třídu, bude bez tramvají další část Prahy
Tramvaje se v noci na úterý po třítýdenní rekonstrukci vrátí na most Legií a trať přes Národní...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 908
- Celková karma 21,01
- Průměrná čtenost 1936x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...