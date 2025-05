Jedeme na dovolenou... Tak pozor na překvapení a průjem...

Potřebujete před dovolenou trošku poradit s jídlem a věcmi kolem něj ? Máte štěstí, že jdu právě kolem :) Nebojte se vstoupit...

Je to tak... Děvčata si opatrně odkládají svršky a jako každý rok mám touhle dobou co dělat abych koukal na chodník a neomlátil si tlamu o kandelábr , případně nespadl do otevřeného kanálu...

Což ovšem znamená, že nejen mé maličkosti se blíží doba dovolených. Někteří z vás jsou dnes již ostřílení cestovatelé, které jen tak něco nezaskočí...

Ovšem docela jisté je, že mezi čtenáři se vyskytne i nějaký cestovatelský „greenhorn“ , který při cestách světem mohl zažít nejedno překvapení...

Pokud s cestami začínáte jen velmi pozvolna a opatrně, nepozastavujte se nad tím, že třeba Bavoráci jsou v řadě ohledů docela podobní našincovi. I na talíři u nich najdete velice často stejné lahůdky jako u nás. Jenom se nedivte, že si ke knedlíku s červeným zelím naládují na talíř třeba guláš, nebo řízek...

Kdo vycestuje poprvé do krásného Španělska může zajásat, když v nabídce najde tortillu. No a sanice mu spadne ve chvíli kdy před ním přistane něco mezi naší Selskoiu omeletou a Bramborovo-vaječným nákypem. (Ale rozhodně ochutnejte, mají to vychytané.)

Při cestách do Británie si dejte pozor ať vás nikdo nenachytá na lásku k pivu. Ti ďáblové z pivovarského kvasnicového extraktu vyrábějí pomazánku na tousty a říkají ji Marmitte... Prý ji buď miluješ, nebo nenávidíš. Upřímně... Toho úchyla, který by si dobrovolně mazal tenhe eklhaft na cokoli ... asi ani nechci poznat... Chutná to jako když do lepidla přimícháte sojovku a silnej bujon... Brrrr!

Je dobré se mimo takových specialit připravit i na skutečnost, že ne všude stolují jako u nás... Někde to bývá změna příjemná. To ve chvíli kdy se dostanete do zemí kdy se večeře servíruje i několik hodin... Bez mobilů, stresu... A třeba s dobrým vínem. Jinde nás mohou zaskočit zvyky, kdy vyluzování zvuků (krkání , mlaskání...) neznačí naprostou ztrátu vychování. Naopak! Jde o hold vzdávený hostiteli/kuchaři... Na další zastávce našich poutí se může jíst třeba rukama a z jedné mísy...

Na co je ale třeba myslet, zvlášť v exotičtějších destinacích téměř neustále je fakt, že ne všude dokáže netrénovaný žaludek zvládnout tamní hygienické standardy. A věřte tomu, že průjmová onemocnění na takové dovolené jsou veselá jenom v případě, když je vyprávíte jako vtip o těch druhých...