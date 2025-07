Je třeba stydět se za to že jsme Češi ?

Podle mě tedy ani náhodou. Ale třeba máte jiný dojem. Brát vám ho nebudu. Jen mě prosím nepředělávejte. Jsem už velkej kluk.

Dějiny. Kronika která z nás dělá to co jsme. Ne datumy ani jmény nabiflovanými tu s větší, tu s menší úspěšností do hlav nebohých dítek. Dělá to z nás dosahy svých činnů, které nás dříve, nebo později vždycky doženou.

Podle mě moderní dějiny nás Čechů a celé Evropy začínají u Hradce 1866.

V největším bojovém střetu na našem území se během jediného dne rozhodne o podobě budoucího sjednocení Německa. Stejně tak jako o tom, že právě Německo převezme vedoucí úlohu Němců v dějinách po „starém, dobrém Rakousku“.

O ledasčem se rozhodne i pro nás Čechy, kteří za mocnářství pokádají své životy na poli cti a slávy. Maďaři dostanou své. Chorvati dostanou své a nám zůstanou hromadné hroby. Nelze se moc divit tomu, že za několik desetiletí poté, ve víru Velké války už Čeští vojáci chtějí víc a houfně přechází na stranu nepřátel. Ironií osudu v době, kdy byla federalizace země skutečně za rohem.

Neberu všeobecně přijímanou pravdu, že za Velkou válku může jen Německá strana. Své nároky na impéria a zločiny proti národům si tady hájila jedna mocnost pěkně vedle druhé.

Doba byla taková. To proto ani po jejím konci nedošlo ke spravedlivému vyrovnání všech se všemi. Nemocná myšlenka Čechoslovakismu byla opět jen výsledkem snahy o potlačení národnostních menšin mladé republiky. Dneska je třeba říct, že ve spoustě věcí snahy protiprávní. Jenže ve chvíli kdy říkáme A musí zaznít i B. Nebyla ideálním řešením, protože nebyla ideální doba.

Nejde jen o vztah k Němcům. Kdo dneska zná Sedmidenní válku ? Maďarsko-Československou válku ?

Těžko se ale divit tomu, že zanedlouho několik milionů našich občanů nemělo tendenci republiku bránit. Naopak.

Jinak než druhou Světovou válkou to v globálu skončit nemohlo. I ty velké dějiny chtějí po A říct své B.

Dneska je v módě prezentovat Čechy jako zbabělce, kterým několik výsadků za Protektorátu dodalo punc vítězů. Jenže nejde jen krátký seznam jmen parašutistů. Nejde jen o Tobruk. Letce v Anglii ani 1. československý armádí sbor na východě. Stavíme na oprávněný piedestal hrdinný boj parašutistů v kostele Cyrila a Metoděje a lkáme, že těch hrdinů byla jenom hrstka... Nic není vzdálenějšího pravdě. Na každého parašutistu na našem území připadá síť těch, kteří je drželi při životě. Těch bez kterých by nikdy nebylo možné plnit zadané úkoly. Těch, kteří s celými rodinami končili pod gilotinou, kulkou do týla...Těch, kterým na jména a činy napadal prach. (Čest lidem jako je třeba Eduard Stehlík, který jejich památku opatruje.)

Ani Druhá ze světových válek neskončila spravedlností. Jsem rád, za první vlaštovky omluv za (nejen) divoký odsun a zločiny při něm spáchané. Navíc podle řady pamětníků často právě kolaboranty v řadách Revolučních gard honících si alibi, frčky a majetek. Nelze se ale tvářit, že Češi jsou zbabělci hodní opovržení. Stejně tak, že na na nich lpí nějaká podstatná vina za války, kdy si velcí porcují svět.

U dnešního videa omluvte zvuk...Inu, už je to taky archivní kousek...