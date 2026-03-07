Je nutné, nebo bezohledné třídit odpad v sobotu o půl šesté ráno?

Málokomu se povede „našlápnout mě“ takhle v sobotu po ránu. Nedá se svítit, musím se nejen o to s vámi podělit :)

Chtěl jsem původně dneska psát úplně jiný blog. Chtěl jsem ho psát do růžova vyspinkanej po pracovním týdnu. Víkend si můžu se vším všudy užít málokdy. Díky tomu, že u nás jsou „jarňáky“, nenakumolovalo se mi na víkend tolik práce jako jindy.

Chyba lávky. Nějakej kretén měl puzení o půl šesté ráno naházet lahve do tříděného odpadu. Jak se ty zvuky krásně nesou tím tichem, co ?

Určitě nejsme sám koho to vzbudilo. Vzledem k tomu, že jsem cholerik a ihned mě naběhla žíla patřím mezi ty kteří už nezaberou.

Zároveň jsem myslící bytost. Neběžel jsem týpka „vyřvat“ z balkonu.

Chápal bych, že někdo musí nutně vyhodit bioodpat touhle dobou... Ale lahve ? Ty se přeci nekazí...

Jelikož i člověka počítám jako součást přírody, je pro mě takový „ochranář, ekolog“ jenom pozér.

Stejně tak pozérské a odtržené od reality je tažení proti autům ve městě.

Já jsem si v minulém blogu dělal legraci, že i na záchod už jezdím autem...

Realita je taková, že veřejnou dopravu používám (A rád používám.) celý život. Jenže v zimě je to momentálně nemožné. Obklopen stádem chrchlajících a soplících jedinců okamžitě onemocním taky.

Druhou realitou je, že při bydlení na předměstí prostě s autem počítáte. Možná je to má chyba, ale trávit několik hodin denně není někdy v mých silách.

Taky to může být věkem. Jeden z místních radních. Propagátor kol a bojovník proti autům mě sám nedávno k mému překvapení sdělil, že po padesátce už to není taková sranda. Počasí, klouby... Všechno najednou cítí víc než dřív...

A je to venku. Díky, že jste dočetli až sem. Kadý občas potřebuje svou vrbu...

Venku se ale přeci jen klube pěknej den. Hanička už taky ožívá, tak si zajdeme pozdravit sluníčko a na kafe. Uvidíme co nakonec podnikneme, hlavně ať je nám fajn :)

To přeju i vám všem.

A písnička? Nemá s blogem nic... I když ... Takovej den, kdysi bych ho určitě trávil jinak. A ten Bůček mě prostě poslední týdny nejde z přehrávače.

Autor: Filip Vracovský | sobota 7.3.2026 8:13 | karma článku: 4,55 | přečteno: 67x

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 844
  • Celková karma 20,92
  • Průměrná čtenost 1999x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

