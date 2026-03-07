Je nutné, nebo bezohledné třídit odpad v sobotu o půl šesté ráno?
Chtěl jsem původně dneska psát úplně jiný blog. Chtěl jsem ho psát do růžova vyspinkanej po pracovním týdnu. Víkend si můžu se vším všudy užít málokdy. Díky tomu, že u nás jsou „jarňáky“, nenakumolovalo se mi na víkend tolik práce jako jindy.
Chyba lávky. Nějakej kretén měl puzení o půl šesté ráno naházet lahve do tříděného odpadu. Jak se ty zvuky krásně nesou tím tichem, co ?
Určitě nejsme sám koho to vzbudilo. Vzledem k tomu, že jsem cholerik a ihned mě naběhla žíla patřím mezi ty kteří už nezaberou.
Zároveň jsem myslící bytost. Neběžel jsem týpka „vyřvat“ z balkonu.
Chápal bych, že někdo musí nutně vyhodit bioodpat touhle dobou... Ale lahve ? Ty se přeci nekazí...
Jelikož i člověka počítám jako součást přírody, je pro mě takový „ochranář, ekolog“ jenom pozér.
Stejně tak pozérské a odtržené od reality je tažení proti autům ve městě.
Já jsem si v minulém blogu dělal legraci, že i na záchod už jezdím autem...
Realita je taková, že veřejnou dopravu používám (A rád používám.) celý život. Jenže v zimě je to momentálně nemožné. Obklopen stádem chrchlajících a soplících jedinců okamžitě onemocním taky.
Druhou realitou je, že při bydlení na předměstí prostě s autem počítáte. Možná je to má chyba, ale trávit několik hodin denně není někdy v mých silách.
Taky to může být věkem. Jeden z místních radních. Propagátor kol a bojovník proti autům mě sám nedávno k mému překvapení sdělil, že po padesátce už to není taková sranda. Počasí, klouby... Všechno najednou cítí víc než dřív...
A je to venku. Díky, že jste dočetli až sem. Kadý občas potřebuje svou vrbu...
Venku se ale přeci jen klube pěknej den. Hanička už taky ožívá, tak si zajdeme pozdravit sluníčko a na kafe. Uvidíme co nakonec podnikneme, hlavně ať je nám fajn :)
To přeju i vám všem.
A písnička? Nemá s blogem nic... I když ... Takovej den, kdysi bych ho určitě trávil jinak. A ten Bůček mě prostě poslední týdny nejde z přehrávače.
Filip Vracovský
