Je KFC reklamou na průjmová onemocnění, nebo to Jan Tuna přehání?
... potažmo AmRest, společnost, která jeho pobočky u nás provozuje celou situaci od začátku nezvládá.
Jan Tuna odvedl svou práci . Odvedl ji ze svého pohledu a z pohledu celé řady zákazníků dobře. Povedlo se mu Goliáše srazit na kolena. Doslova.
Kauza KFC: Zasmrádlá krizová komunikace má pokračování. Po měsících mlčení přichází omluva i sliby změn
Propady tržeb jsou ve fascinujícím objemu. Důvěra některých zákazníků je navždycky ztracená.
Jan Tuna jednoznačně z kauzy vyšel jako vítěz. Masivní nárust předplatitelů jeho kanálu zvedl hodnotu jména jako značky. Třeba říct, že na ní pracoval i účastí v reality šou Zrádci, či Asia Expres.
Očividně má navíc ještě v rukávu nějaké nové „trumfy“.
Osobně si nemyslím, že je KFC nějaká démonická síť. Při počtu zaměsnanců kteří firmou projdou není ani nic divného, že někteří zhrzení jedinci vypovídají strašné věci. Dokonce o těch strašných věcech ani nepochybuji. Byť je považuji spíš za pochybení jedinců, než jen vinu systému. Takové chyby snad ani nejdou definitivně vyloučit.
Sám jsem letos po dlouhých měsících místní pobočku zkusil a jako spotřebitel jsem na všem rozhodně vydělal. Takhle nějak to vypadalo a chutnalo když značka na trh dorazila.
Ale ani v nejmenším se nedivím, že reportér kuje žhavé železo. Zvlášť díky tomu, že ti/ta která by měla nést hlavní díl viny na celém zpackaném přístupu k problému sedí pořád na svém místě.
To je věc, která mě fascinuje nejvíc.
A jaká je jediná rada pokud si chcete vybrat 100% bezpečný fast food?
Jednoduchá.
Uvařte si doma.
(Samozřejmě, že riziko je vždycky větší u těch kteří vaří z masa, než u těch, kteří prodávají třeba kotouč v housce ošetřený tak, že by se šváby přežil i jadernou apokalypsu. Tak to zkrátka chodí. Každý koncept má svoje. Reklamou na racionální stravu není ani jeden z nich.)
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...