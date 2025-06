Je Eva Decroix tupá a nakupuje Filip Turek v Kauflandu ? Hej Ty ... nepiš hejty...

... on totiž algoritmus na sociálních sítích upřednostňuje emoce a šíří kontroverze mnohem rychleji než fakta, která už dneska vlastně nikoho ani nezajímají...

Volby se blíží a já se někdy nestačím divit čemu všemu podléhají na sociálních sítích lidé na obou stranách fronty...

Eva Decroix

Osobně si myslím, že ve chvíli kdy je vyslán někdo hasit takový průšvih jako je bitcoinová aféra, měl by být neprůstřelný. To se v případě Evy Decroix nestalo. Její nominace už od počátku vyvolávala nepříjemnou vzpomínku na spokojeného důchodce z fotobanky...

To co následovalo poté kolem oprávněnosti užívání magisterského titulu připomínalo chvilkami až tragikomedii. Bylo to zcela zbytečné a za mě rozhodně další z chyb zmíněné političky a jejího okolí. Ovšem to co následovalo poté... Smršť hejtů naprosto (omlouvám se) imbecilního a někdy i sexistického obsahu. Nebudu rozvádět to jak se někdo může strefovat do vzhledu takový krásný vysportovaný ženský. Zaměřím se na na palbu, která cílila na její vzdělání, jak je tupá a měla by jít uklízet... Tihle přeborníci především odkrývají vlastní hloupost a neschopnost pochopit prostý fakt, že Eva Decroix dosáhla zcela reálně vyššího vzdělání než je zmíněné magisterské...

Filip Turek

Tohle přerostlé dítě devadesátek očividně „táhne“ část voličů a hrozba, že v těchto volbách nepropadne tolik „Antifialovských“ hlasů jako v jednadvacátém roce u spousty lidí vyvolává očividnou paniku.

Ne, že by tomu Filip Turek nenahrával. Jenže i ti, kteří se považují za vzdělané a morálně silné jedince podporující právě signalizaci Fialových hodnot často podléhají i některým kolážím a memům v lepším případě Filipa Turka zesměšňujícím (Koláž kdy v žaketu třímá na dostizích igelitky z Kauflandu a Lidlu je celkem čerstvá) v případě horším z něj podobná tvořivost dělá extremistu. Nevím jak u koho, ale u mě se takový způsob boje s vnímáním „hodnot“ rozhodně nekryje.

Ženy v politice

Ještě zmíním tohle téma jako celek. To co se často odehrává za prasárny na adresu nejen Evy Decroix, ale i Markéty Pekarové Adamové, Jany Maláčové, Aleny Schillerové a spousty dalších je ubohé.

Jako společnost tím ženám říkáme nahlas „Buď krásná, ale ne moc ! Buď chytrá, ale ne moc hlasitá ! Ale hlavně se nám nemotej do našich chlapskejch záležitostí!“

Tenhle typ hejtů je nejen trapný. On je i nebezpečný. Odrazuje totiž ženy od vstupu do veřejného života.