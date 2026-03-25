Jak taky někdy končí noční zachraňování mlácených žen...

Tak mě dnešní diskuze u Tomáše Vodvářky a zmínka o tom co asi musí po nocích zažívat záchranáři nakopla ke vzpomínkám, co jsem dřív po nocích zažíval sám... Třeba tohle.

Docela rád jsem se po dlouhých šichtách vracel noční Plzní pěšky.

Člověk se uvolnil. Hlavně hlavu od celodenního stresu. Taky jsem se mohl cestou zastavit na jedno v některém z barů, které jedou přes noc, nebo mají zavíračku ve dvě ráno.

Zvlášť v létě to bylo fajn. V těch časech jsem si ještě vykuřoval na cestu a vlastně mě nic nescházelo.

Samozřejmě jsem během těch nočních toulek zažil i pár příhod u kterých se úplně o pohoděnce mluvit nedá.

Třeba jednou jsem si už kousek od domova všiml před barem Hemingway jak nějakej fešák řeže holku jako žito.

Neměl jsem moc času přemejšlet. Reakce v takový chvíli je jasná.

Navíc jsem měl o dost kilo míň, za sebou dlouhé roky na žíňěnce.

Trvalo pár vteřin a už jsem frajera dusil pěkně v kravatě na zaflusané dlažbě.

Najednou... Co to ?! Holčina, které chrčela krev z nosu mě skočila na záda, zaryla nehty do krku a ještě mě kousala. Ve chvílích, kdy se nepokoušela zahryznout mě jako přezrálý jablíčko vřískala jako pominutá.

„Pusť ho ty za... čur...! Kriple, já tě zabiju! Chcípni zmr...!!“

Inu, nebyl to zrovna slovník pohádkové princezny.

Měl jsem docela kliku, že tahle historka je cca patnáct let stará.

Nedostal jsem ani žloutenku, nejsem HIV pozitivní. Dneska by minimálně u té žloutenky bylo riziko o dost větší.

Jestli jsem si z toho vzal nějaký poučení?

Těžko říct. Instinkt je instinkt. Asi ani dneska bych nezkoumal jestli se jedná o nějaké „fetky v rauši“, a jestli je to bezpečné.

Jsem konzerva. Holky a slabší mlátit? Jen přes mou mrtvolu...

Autor: Filip Vracovský | středa 25.3.2026 10:42

Další články autora

Filip Vracovský

Levicová témata přebírá radikálnější pravice. Čemu se divíte?

Takové lehké zamyšlení nad tím co se děje nejen u nás v Česku. Kdo by řekl, že se konzervě jako já zasteskne po reálné levicové straně.

23.3.2026 v 8:58 | Karma: 22,03 | Přečteno: 1289x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Letná ? Za mě dlouho nuda, ale s příjemným překvapením ke konci...

Tenhle den většinou píšu o výročí smrti Václava Morávka. Dneska ale předposlední březnovou sobotou rezonuje aktuální téma...

21.3.2026 v 17:17 | Karma: 17,76 | Přečteno: 806x | Diskuse | Politika

Filip Vracovský

Metla vyhání z Pekla!

Ne, nehodlám vás takhle při pátečku strašit. Naopak. Páteční podvečer je jako dělaný pro rande s muzikou...

20.3.2026 v 17:25 | Karma: 9,39 | Přečteno: 238x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Drsná šikana v kuchyni, násilník v rondonu, nebo generační střet ?

Patříte mezi gurmány a jméno René Redzepi je pro vás pojmem? Nepatříte? Nevadí ani jedno. Turbulentní události kolem této hvězdy v rondonu mají jistě přesah...

18.3.2026 v 7:48 | Karma: 26,21 | Přečteno: 2096x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

V čem všem dětem lžeme. Jsou pohádky škodlivé?

V neděli vážně/nevážně, oblečený/neoblečený a lehce nekorektní blog ke kávě, nebo jen tak. Vždyť se zdá, že jaro si bere zase pauzu...

15.3.2026 v 8:29 | Karma: 18,68 | Přečteno: 448x | Diskuse | Společnost
Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 853
  • Celková karma 20,30
  • Průměrná čtenost 1990x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.