Jak taky někdy končí noční zachraňování mlácených žen...
Docela rád jsem se po dlouhých šichtách vracel noční Plzní pěšky.
Člověk se uvolnil. Hlavně hlavu od celodenního stresu. Taky jsem se mohl cestou zastavit na jedno v některém z barů, které jedou přes noc, nebo mají zavíračku ve dvě ráno.
Zvlášť v létě to bylo fajn. V těch časech jsem si ještě vykuřoval na cestu a vlastně mě nic nescházelo.
Samozřejmě jsem během těch nočních toulek zažil i pár příhod u kterých se úplně o pohoděnce mluvit nedá.
Třeba jednou jsem si už kousek od domova všiml před barem Hemingway jak nějakej fešák řeže holku jako žito.
Neměl jsem moc času přemejšlet. Reakce v takový chvíli je jasná.
Navíc jsem měl o dost kilo míň, za sebou dlouhé roky na žíňěnce.
Trvalo pár vteřin a už jsem frajera dusil pěkně v kravatě na zaflusané dlažbě.
Najednou... Co to ?! Holčina, které chrčela krev z nosu mě skočila na záda, zaryla nehty do krku a ještě mě kousala. Ve chvílích, kdy se nepokoušela zahryznout mě jako přezrálý jablíčko vřískala jako pominutá.
„Pusť ho ty za... čur...! Kriple, já tě zabiju! Chcípni zmr...!!“
Inu, nebyl to zrovna slovník pohádkové princezny.
Měl jsem docela kliku, že tahle historka je cca patnáct let stará.
Nedostal jsem ani žloutenku, nejsem HIV pozitivní. Dneska by minimálně u té žloutenky bylo riziko o dost větší.
Jestli jsem si z toho vzal nějaký poučení?
Těžko říct. Instinkt je instinkt. Asi ani dneska bych nezkoumal jestli se jedná o nějaké „fetky v rauši“, a jestli je to bezpečné.
Jsem konzerva. Holky a slabší mlátit? Jen přes mou mrtvolu...
Filip Vracovský
- Počet článků 853
- Celková karma 20,30
- Průměrná čtenost 1990x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...