Jak snadno zklamat rodiče a málem nedodělat „ani pitomej učňák“...
Michal měl naprosto všechno i když si to nejspíš neuvědomoval. Funkční rodina je totiž nejvíc.
Rodiče spolu bez rozvodu. Očividně jim na něm dokonce záleželo.
Peněz bylo tak akorát, ale nic podstatného nescházelo.
Miloval knížky. Ráno nebyl líný vstávat o hodinu dřív aby si mohl číst předtím, než šel do školy.
Učit se učil tak dobře. Proto bylo pro rodiče docela šokem, když místo na gympl chtěl jít „jenom“ na kuchaře. Což o to. Vařil a motal se v kuchyni taky od malička. Ale celý život ho to nejspíš bavit nebude...
Trval ale pořád na svém. Nutit ho doma nikdo nenutil. Koneckonců studovat dál může vždycky.
Taky že ho na učňáku nadšení rychle přešlo. Ve škola měl jen dva druhy učitelů. Srdcaře kteří uměli. Ta druhá půlka učila předčítáním a biflováním učebnic. U řemesla nic moc.
Na praxi pořád diskutoval s mistrovou. Připadal si ta jako ve válečném stavu. Nonstop.
Když bylo pěkně do školy nechodil. Jít si zahrát tenis byl lepší plán. Když pršelo, chodil s kamarádama na nonstop kulečník.
Jasně! Takhle to nemohlo jít pořád. Dostal se do stavu, že byl milimetr předtím, než ho ze školy vyhodí...
Ta ostuda. To bylo pořád jakou má hlavu a teď tohle.
Pak se stalo to co kolem sebe vídám jako učitel pořád. Přidělili ho na praxi kde ho řemeslo chytlo. Pod „křídlo“ opravdovýho fachmana, který měl trpělivost, uměl a měl taky pod čepicí.
Investoval do Michala pár týdnů péče nad rámec povinností a získal na další rok a půl skvělou oporu v kolektivu.
Takhle snadné to s mladými většinou je. Člověk se rodí s touhou poznávat a učit se. Že jí v něm často zašlapeme je věc druhá.
A ano. Michal jsem já.
Mám dneska kliku, že se můžu podílet na tom jak to našim dorostencům neznechucovat. Ono platí nejenom ve škole, nebo v kuchyni, že klíčem je potkat ve správnou chvíli správný lidi.
Těším se, že se nás po prázdninách sejde ve správném nastavení na značkách co nejvíc.
A písnička ?
Včera na mě vyskočil Kečup. V dobách „Michalova“ chození na učňák jsme na něj jezdili rádi... (A chodila na něj spousta pěknejch holek :D)
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