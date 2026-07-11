Jak se vaří další volební debakl...
Sledovali jste včera ty nové průzkumy volebních preferencí od Medianu? Pokud sedíte ve vládních poslaneckých lavicích, pravděpodobně vám ranní káva zaskočila v krku. Hnutí ANO si drží brutální dominanci se 34 procenty, do Sněmovny se v průzkumech sebevědomě vrací samostatní Motoristé a vládní strany se krčí u země – některé dokonce hluboko pod pětiprocentní hranicí klinické smrti.
A jaká je reakce vládních marketingových mágů? Zesílit ampliony, vytáhnout deset let starý transparent s nápisem „Za všechno může Andrej“ a začít bývalým vlastním voličům nadávat, že jsou vlastně pitomci, když ty jejich globální úspěchy nechápou.
Představte si šéfkuchaře, který vám v restauraci nosí na stůl pořád dokola jedno a to samé jídlo. Vy mu říkáte: „Hele, šéfe, je to studený, přesolený, drahý a mně už je z toho regulérně blbě.“ A on místo toho, aby vyměnil suroviny, změnil recept nebo aspoň uklidil kuchyň, na vás začne zpoza pultu ječet, že nemáte vkus, nerozumíte vysoké gastronomii, a pokud to nesníte a nezaplatíte, tak na vás zavolá benga.
Přesně takhle dnes vypadá komunikace vládní pětikoalice. Průzkumy padají na dno, lidé jim utíkají a jejich jediná odpověď je: „Ale podívejte se na Babiše, ten by to uvařil ještě hůř!“
Urážka jako volební program
Patřím k té obrovské mase lidí, kteří v posledních volbách raději zůstali doma, nebo hodili lístek s těžkým sebezapřením. Proč? Protože už mě ten věčný strach z jednoho chlapa z Průhonic jako jediný argument zkrátka nestačil. Chtěl jsem vidět reálnou práci. Chtěl jsem vidět reformy, poctivé hospodaření, debyrokratizaci a kompetentní vedení státu. Místo toho jsem dostal permanentní morální kázání z tiskových konferencí.
Vládní stratégové přitom úplně ignorují realitu. Oni nebojují o tvrdé jádro ANO – oni dělají všechno pro to, aby definitivně znechutili své vlastní zklamané voliče. Místo sebereflexe raději na sociálních sítích jedou tónem morální nadřazenosti: „Pokud nás nevolíte, jste buď dezinformovaní, nebo jednodušší.“
Je to geniální marketingový tah. Chcete, aby vás zklamaný občan šel znovu s radostí volit? Tak z něj nejdřív na Twitteru nebo Facebooku udělejte totálního idiota, vynadejte mu, že nechápe širší souvislosti, a pak se v pátek u volebních uren strašně divte, že raději vůbec nevstal z gauče.
Když ohnete pravidla a ještě chcete potlesk
Nejvíc mě ale fascinuje ta rozpočtová mentální akrobacie. Když jejich vláda nastupovala, slibovala rozpočtovou disciplínu a to, že rozpočtová pravidla budou zákon, přes který nejede vlak.
A realita? V přímém přenosu jsme byli svědky toho, jak se kreativně rozvolňují rozpočtová pravidla, ohýbají se trajektorie deficitů, a když se pak představí schodek, ze kterého se zdravému rozumu protáčejí panenky, bouchají se v tiskovém sále chlebíčky. Proč? Protože ta sekera je o deset miliard menší, než jakou by tam ve své nejdivočejší fantazii namaloval Babiš s Schillerovou.
Nezlobte se na mě, ale tohle není rozpočtová odpovědnost. To je jako kdybych se v hospodě chlubil, že jsem během pátečního večera zpackal „jenom“ polovinu objednávek, zatímco kuchař předchozí směny jich zpackal dvě třetiny. Pořád je to blbě! Já nechci volit někoho jen proto, že seká o něco menší dluhy než opozice. Já chci volit někoho, kdo ty sliby o zdravých financích myslí vážně a nebude se schovávat za to, že ti druzí by ten stát prožrali ještě rychleji.
Když dojdou bubáci v křoví
A tak bývalá vládní koalice dál hrdě pochoduje vstříc politickému zapomnění, pevně svírajíc svůj omlácený štít „AntiBabiš“. Sledují, jak jim opozice pořád utíká o parník, jak si v zákulisí začíná pomalu porcovat medvěda, a jejich jediná reakce je, že ještě víc zesílí ty své unavené ampliony.
Chlapci a dámy, proberte se. Lidé, kteří nad vámi zlomili hůl, nejsou pitomci. Jen od vás chtěli vidět reálnou odpovědnou politiku, ne nekonečné ukazování prstem na druhé. Pokud nedokážete nabídnout nic jiného než strach, tak se nedivte, že lidé raději zůstanou doma. Vaši potencionální voliči se totiž podle mého názoru často nerekrutují z řad těch, kterým stačí urážky, machrování a dokazování si vlastní výjjimečnosti.
Vrátíme se až s čerstvým větrem v plachtách. Unavené plíce těch politických dinosaurů zhypnotizovaých mantrou, kterou melou pořád dokola už to neufoukají. Škoda. Pořád i přesto věřím, že jednou zavoláte s heslem Antonína Hampla „Hoši z vandru domů...“ a my přijdeme...
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