Jak se mi jednou zase povedlo nečučet do mobilu...
... u události , která tento blog primárně inspirovala. A ano, mám na mysli včerejší vyhlášení Blogera roku.
Kdo mě znáte, jistě dáte za pravdu skutečnosti, že kdybych si ten pekelný strojek do ruky nezapoměl vzít a nafotil tam nějakou reportáž, skončilo by to při mých kvalitách fotografa průšvihem jako tradičně.
Nechci ani vidět ty žaloby ze strany IDnes za znevážení dobrého jména. Ale copak žaloby... Patrikovi smutné oči co jsem mu to udělal bych určitě nepřežil.
A jak k tomu vlastně došlo, že člověk takhle na konci června LP 2026 zapomene na digitální technologie?
Vlastně je to hrozně jednoduché. Potkat takových lidí s kterými si chce popovídat z oka do oka a ne skrze oblemcaný displej...
Jsem moc rád, že pořád píšeme. Taky jsem moc rád, že když přijde na věc jsme ještě ze školy, která spolu mluvit nezapoměla. Technologie netechnologie. Politika nepolitika.
Bylo to moc fajn. Od Vladimíra jsem k tomu dostal krásnej dárek. Další mě nadělil osud, když mě obdařil při zpáteční cestě společností mladíka v oranžové vestě. Z nejrůznějších příčin měl za sebou skoro 24 hodin šichty v tom vedru. Patří k armádě těch, díky kterým jsem si vezl pohodlně pozadí a bez nichž by železnice nefungovala. Mám dojem, že mu jednou věnuji blog.
Protože... Protože lidská setkání. O tom to všechno je.
Tak se mějme všichni fajn :)
Filip Vracovský
Kozel zahradníkem, průšvihář učitelem...
To je hned. Ani nevíte jak. Vždycky jsem to v životě myslel dobře, ale často to skončilo v kotrmelcích a zatáčce...
Filip Vracovský
Jak jsem pomohl definitivně zničit KFC...
Tématu KFC a jeho kauz už jsem se tady opakovaně věnoval. To jsem ještě netušil, že tenhle víkend nemotorné chování tuzemského provozovatele doslova dozraje jako víno...
Filip Vracovský
Nechce už to víc než jen Babiše ve skříni? Fiala na traktoru je ale málo...
Nedá mě to nezamyslet se nad posledním zveřejněným výsledkem průzkumu volebních výsledků. Byť do „velkých“ voleb je ještě daleko.
Filip Vracovský
Chutě léta, které se někam ztrácí...
Prostě je odnesl čas a zpátky to nejde vrátit. A taky vůně a obrázky, tváře, slova... Alespoň je na co vzpomínat.
Filip Vracovský
Mám rád vepřový, ženská prsa a spoustu dalších nebezpečných zálib...
Pročítám si tady článek jak nebezpečná a provokativní je pro některé části obyvatel francouzská gastronomie a ...
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák
Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i...
V Pardubicích hořela skládka plastů. Lidé dostali varování SMS zprávou
Šest hasičských jednotek v noci na sobotu v průmyslovém areálu v Dělnické ulici v Pardubicích...
Příprava obchvatu Zálešné se může kvůli námitkám aktivistů posunout
Silničáři tento týden otevřeli celou dálnici D49 z Hulína až do Fryštáku, což udělalo řidičům...
Smrtelná nehoda uzavřela silnici I/13 u Bílého Kostela na Liberecku
Po čelním střetu osobního auta s dodávkou je uzavřená silnice I/13 u Bílého Kostela nad Nisou na...
Ochráncům přírody se povedl unikát. Do speciálního domu přestěhovali vlaštovky
Tak trochu z nouze vznikl v Havlíčkově Brodě počin, který dosud nemá v republice obdoby. Město...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 887
- Celková karma 20,59
- Průměrná čtenost 1953x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...