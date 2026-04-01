Jak se kouzelný dědeček Miroslav Koubek proletěl vzduchem...

Dneska především o fotbale, ale nejen o něm. Příběh úspěšného kouče má určitě přesah. Zvlášť s tím, jak populace stárne...

Fotbal doslova před pár dny dostal další reputační ťafku v očích veřejnosti. Policie rozkrývá skandál a korupční aféru. Největší svým rozsahem v historii.

Pro fanoušky kultury je to dobrá zpráva. Čeká nás třeba pokračování Ivánku kamaráde...

Odkaz

nebo skvělého Štěstíčka naproti.

Odkaz

Nechápu tedy proč se někteří durdí!

No, vážněji řečeno ... Fotbalové prostředí je jen odrazem celé společnosti. FAČR sám pak nezahrnuje jen dospělé profi soutěže. Určitě by stálo za hlídat peníze jestli tečou i mimo profi sféru tak jak mají. To je bez debat. Nicméně jedním z přesahů jeho činnosti je i skutečnost, že ve stále lenivnější populaci se díky ní velká část mládeže a dospělých pořád ještě hýbe.

Odkaz

Nicméně mým hlavním tématem je dneska Miroslav Koubek. Když u nás v Plzni trénoval poprvé, neměli jsme ho my fanoušci dvakrát v lásce. Když přišel podruhé, část z nás proti tomu protestovala. On si z toho ale nic nedělal a ve věku 63 let zdvihl poprvé v životě nad hlavu pohár pro mistra ČR. Zavřel nám ústa...

A dostal se na vrchol své kariéry...

Když přišel potřetí, už ho fanouškovská obec jednoznačně vítala. Pohár mistrů z toho tentokrát nebyl, ale dvojitá spanilá jízda Evropskými poháry fanoušky bavila a klubu vyválčila peníze a obrovské renomé. Bylo mu přes 70 let.

K reprezentaci přišel v situaci, kterou mu nebylo třeba závidět. Tým značně rozklížený, hrál úplnou tužku, veřejnost naštvaná. S vědomím , že mimo Generálního manažera Pavla Nedvěda pro moc lidí ve vedení nebyl volbou číslo jedna.

Přesto dokázal přesně to s čím porážel a vyřazoval silné soupeře i tady v Plzni. Když něco zkazil (Základní sestava s Irskem) zkrátka na to zareagoval. A hlavně... Přesvědčil hráče, že můžou uspět. Perfektně se povedla volba kapitána. Ve druhém zápase předváděl neuvěřitelné věci Pavel Šulc, kterého si vychoval už u nás do podoby aktuálně nejlepšího plejera kterým disponujeme. Miroslav Koubek je pracující důchodce ve věku 74 let. Stal se nejstarším trenérem v historii MS, který si na něm zatrénuje.

A dostal se na vrchol své kariéry???

Myslím si, že v naší společnosti která stárne je jeho příběh povzbuzením a silnou motivací.

A písnička? S blogem nemá nic a není veselá. V pondělí umřel Míra Hanuš alias Jabko. Je to pár týdnů co jsem o něm psal. Fenomenální kytarista a člověk na pohodu. Paradoxně nejvíc lidí ho vidělo ne s kytarou, ale akordeonem v Baráku na odstřel.

Popojedem...

Autor: Filip Vracovský | středa 1.4.2026 8:30 | karma článku: 11,36 | přečteno: 244x

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 858
  • Celková karma 19,86
  • Průměrná čtenost 1984x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.