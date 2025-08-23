Jak jsem rozšlapal volební kalkulačku...
... řekl jsem si, že to zkusím. Třeba mě některá shoda osloví natolik, že se přeci jen letos k volbám vypravím. O čemž zatím silně pochybuji...
Naklikal jsem v Euforii odpovědi a čekal rozhřešení...
Když se mi ale zázračný výsledek zjevil, málem jsem spadl ze židle. O fous Motoristi, na druhém místě o chlup Spolu před ANO.
No potěš koště!
Mě vlastně může být úplně jedno kdo vyhraje. Buď jsem se ještě názorově nevyhranil, nebo jsem na útěku z blázince. Nic jiného v téhle konstelaci nedává smysl.
(To úplně pominu, že Piráti, kterým jsem to hodil posledně, se krčí u dna mých preferencí spolu se Stačilo).
Nevím, jestli si mám z toho něco vzít. Možná je čas neměnit politiky, ale stejně jako ve stokrát omletém vtipu... nás voliče.
Ať tak či tak, už aby bylo po volbách. Už se třesu až půjdeme sklízet ty jitrnice co vypučí na stromech. Někteří je slibují přímo, jiní jako alegorii.
Takových, kteří nás budu lovit na pot a mozoly moc není. To je ale otázka poptávky, kterou nabídka refektuje.
Snad nám tedy nakonec... nezůstanou hlavně slzy...
Já jdu rozšlapat volební kalkulačku a dělat radši něco užitečného.
Filip Vracovský
O2 mě asi nemá jako zákazníka příliš v lásce. Možná je načase city opětovat.
Dlouho jsem nepsal o zážitcích s naším mobilním operátorem. Protože jsem po něm dlouho nic nechtěl...
Filip Vracovský
Zoufají si starší muži se zlatokopkami? A mělo by to někoho pohoršovat?
Přicházím s dalším závažným prázdninovým tématem. V hlavě mě to už pár dní šrotuje. Je tedy třeba sednout ke klávesnici a...
Filip Vracovský
Ota Klempíř s JARem dojezdil. Má nové autíčko...
Tento poněkud šifrovaný nápis toho před většinou z vás asi moc neutají. Okurková sezóna je vzhledem k blížícím se volbám letos přeci jen o něco méně okurkovější.
Filip Vracovský
Považujete taky za normální krást v hotelech či restauracích ?
Ano, jsme uprostřed doby dovolených a do našich podniků mimo stálých hostů a ostřílených „gastro bojovníků“ míří i celá řada občasných hostů...
Filip Vracovský
Mladí už do sebe pivo nelejou... To nám učitelům určitě pomůže. Nebo ne ?
No, jako učitel bych řekl že kratom a „energeťáky“ asi nebudou tím pravým ořechovým čím je lze nahradit.
- Počet článků 780
- Celková karma 20,75
- Průměrná čtenost 2049x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...