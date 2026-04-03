Jak jsem přestal hulit trávu.
Bůhví proč jsem ale myslel na úplně jiné a docela světské zelené věci.
Na fotbal, na možná pro někoho perverzní špenátovou pizzu s výpečkama která všem nedávno tolik chutnala a skončil jsem u hulení.
Je to už víc než deset let co jsem neměl brčko.
Nikdy jsem nebyl ve stádiu kdy se konzument této drogy stává obětí vtipů, případně inspirací pro filmaře.
No, Macháček byl v té roli fakt přesvědčivej. Já jsem měl jako příležitostný konzument k tomu abych nepoznal hymnu, případně abych zapoměl, že mám holku opravdu daleko.
Nicméně k muzice, s kámošema...
Ubalit si byl rituál.
Pamatuji počáteční doby, kdy se tady hulil „venek“ s mizivým obsahem THC i chvíle kdy si člověk poprděl s prvním „Hydrem“ a valil oči na ten rozdíl.
Legraci si člověk užil i při pěstování. Měl jsem tátu moc rád, ale směju se ještě dneska jak mě v dobách mé puberty coby nadšený nic netušící pěstitel zalejval a hlídal krásný kytky na naší zahradě.
Jistě. Marihuana je droga. Nechci tady vést diskuze a boje o tom jestli škodlivější než drogy v naší společnosti legální. Pro mě osobně bylo mnohem těžším úkolem definitivně ukončit cigarety než si neubalit jointa.
Na druhou stranu ale nechci ani moralizovat. Člověk nedělá vždycky jenom to správné, zdravé a ideální. Na odpověď jaké to bylo bych odpověděl „Určitě fajn.“
Jo a proč jsem nakonec s tím hulením skončil? Když jsem věděl, že za pár měsíců půjdu učit byla to jak se říká jasná volba.
Nedělám si iluze o tom, že moji žáci na rozdíl od naší generace jsou nejrůznějšími oblbováky nepolíbení. Nicméně si myslím, že učitel by měl být správný vzor. K užívání drog se to vztahuje stoprocentně.
Mimochodem i vlastní padesátiny jsem slavil na velké školní akci pracovně. Od rána do hluboké noci. Se skleničkou nealko sektu. To, že si leckdo ťukal na čelo mě nechává chladným. Na tyhle věci jsem důsledný.
Tak, takovej jsem měl včera Zelenej čtvrtek. Asi fakt nebudu normální...
Filip Vracovský
Stojí starší zaměstnanci za prd?
Jelikož se už sám řadím do kategorie, která má mnohem blíž „k penzi“ než k mládí čtu články na toto téma docela se zájmem.
Filip Vracovský
Stane se jeden Rajchl novou jednotkou odpudivosti?
Ne, opravdu nemám ambice mu vyčítat jeho hereckou kariéru. Za mou maličkost je to ok. Porno u nás sleduje zhruba polovina populace a někdo ho zatím točit musel... (AI to stejně jednou převezme)
Filip Vracovský
Společná Evropská budoucnost ? Jedině se společnou armádou. Ale chceme to?
Doba už je zkrátka taková. Jistoty přestávají platit a rizik nějak neubývá. To je zkrátka fakt. Nemyslím si, a mám dojem...
Filip Vracovský
Jak se kouzelný dědeček Miroslav Koubek proletěl vzduchem...
Dneska především o fotbale, ale nejen o něm. Příběh úspěšného kouče má určitě přesah. Zvlášť s tím, jak populace stárne...
Filip Vracovský
Jak taky někdy končí noční zachraňování mlácených žen...
Tak mě dnešní diskuze u Tomáše Vodvářky a zmínka o tom co asi musí po nocích zažívat záchranáři nakopla ke vzpomínkám, co jsem dřív po nocích zažíval sám... Třeba tohle.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdila odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem byl zastavený, vlak tam v pondělí...
Přítel Borna, nepřítel komunistů. V Mostě je výstava uznávaného umělce Jelínka
V prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě (OMGM) jsou k vidění obrazy Oldřicha Jelínka,...
V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny
Nová rezervace divokých koní vzniká v Českém ráji. Ochránci přírody zatím přivezli dvě březí...
Kleinova kavárna hostila smetánku i obchodní jednání, po válce z ní byla jídelna
Kdyby se čestné občanství udělovalo za rozsah zásluh o město, musel by Filipp Klein z Jeseníku...
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...