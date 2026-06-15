Jak jsem pomohl definitivně zničit KFC...
Sedíme si takhle v pátek v podvečer na balkoně a mimo jiné řešíme co budeme o víkendu vařit.
Vzhledem k tomu, že na mě asi před hodinou vyskočila zmínka o tom, že KFC v rámci „obnovy svého dobrého jména“ má kompletní nabídku několik dní za polovinu, navrhnu nesměle jestli si nezaprasíme.
Nesmělý návrh je směle přijat. V sobotu kolem jedné pinkne Hanička přes apku objednávku a jede ji do provozovny kousek od našeho domu vyzvednout...
Vrátí se za chvilku. S taškou s jídlem a vykulenejma očima. Na pobočce je prý konec světa. Neuvěřitelná fronta aut. Dispečerka ji oznámila nejprve hodinu a čtvrt čekačku. Když na tuhle informaci Handa zareagovala slušně (Přesto, že apka nic takového nehlásila) , stáhla ji však rovnou na výdej. „Jste první kdo tady na mě za poslední dvě hodiny neřve... Podíváme se, odbavíme vás přednostně...“
Popravdě mě nic takového nenapadlo. Letos už jsem jednou pro KFC byl a všechno bylo víc než v pořádku. Jen provozovna byla naprosto prázdná. Trošku jsem sílu toho „za polovic“ podcenil.
Pokud někoho zaráží, že si propagátor gastronomie zajde do KFC... Ono je to jednoduché. Nejsem jediný, kdo se většinou věnuje tzv. vyšší gastronomii a čas od času dostane chuť na něco... Někdy je to sekaná do housky, jindy fastfood.
Vraťme se ale k tématu...
Jak jsem se dneska dočetl, ono se celé tohle marketingové snažení úplně nepovedlo.
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Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky
Provozovatel to myslel dobře a dopadlo to (Jako ostatně všechno co souvisí s touto kauzou) jako vždycky.
Skoro si říkám, jestli opravdu nenastal čas to zabalit. Než pořád dokola někoho vytáčet.
Za svou spoluúčast na tomto atentátu proti společnosti AmRest se jim upřímně omlouvám.
Filip Vracovský
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