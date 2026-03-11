Jak je to s tím mládím?
... tady žijeme jako ve skanzenu lze asi těžko rozporovat.
Skanzenem se ovšem stává celý svět (Možná vyjma Číny, ale to je úplně jiný příběh...). Války Gerontů jako Trump, Putin, Netanjahu, nebo nebožtík Chámeneí jsou ostatně celkem jednoznačnou obžalobou stavu věci.
Na tuzemské politické scéně krása střídá nádheru. Nejvíc mě už nějaký čas na rozdíl od zdejších kolegů nebaví Babišův karneval, který se dal očekávat.
Neméně zábavné je jak najednou nynější opozice ví co dělat a co je třeba. Copak to ? Že tak najednou? Nevládla náhodou čtyři roky?
Za břicho se pak popadám, když se domnívají, že důsledným opakováním chování které jim projelo volby... příště snadno zvítězí.
Zvlášť fascinující stranou je v tomto ohledu ODS. Sebereflexe Patra Fialy a jeho vystřídání Martinem Kupkou, který v linii neohroženě pokračuje je naprosto oslnivá. Voliči budou jistě houfem přibývat... (Stanu a Martinu Kubovi).
Dávno jsem pochopil to, že s věcí nic neudělám a přestalo mě to trápit.
Jak jsem se dozvěděl, mládí je naše budoucnost. Do včerejška jsem to netušil...
Ale asi nějak instinktivně se mu již skoro deset let věnuji a na rozdíl od výše zmíněných gerontů mě nikdy nezklamalo :)
Velkou radost mi dělají třeba naši hotelováci. Odkoukal jsem nějaké další akční metody a formy výuky, které umožňují snáz předávat profesní znalosti a najednou jsou to hodiny jako řemen... Ještě lepší než dřív.
Taky jsem nějak pochopil, že žákům maturitního oboru jde mnohem víc, než o výsledek o důkladné chápaní procesu a ten výsledek, je až tak netrápí...
Ovšem, nakonec i on stojí za ochutnání.
Před prázdninami v rámci vaření s prvňáky došlo na holandskou omáčku a pošírované vejce...
Jelikož je pan Vracovský mlsný, v kompletu nám to hodilo Vejce Benedikt (jeho oblíbenou snídani) a bylo to opravdu perfektní i chuťově, konzistence, struktura...
A co hlavně? Hlavně nám to udělalo radost...
Učně máme dlouhodobě dobré. Prváky učíme po úpravě našich vzdělávacích programů v předmětu Kulinářské dovednosti. A pokud to nezkazíme, budou ještě lepší než dřív. Je to sloučenina bývalé Technologie přípravy pokrmů, části Potravin a výživy + dalších předmětů, které s vařením souvisí. Dokonce předmět učíme částečně v Němčině. (Z Plzně je to do ciziny nejblíž do Německa.)
Výuka probíhá formou modulů jejich součástí jsou často zajímavé projekty... Jak bych to přiblížil laikům? Nooo... Prostě je to zábava. Často si nikdo ani nevšimne, že pracuje, případně se učí.
Včera se měl pan Vracovský zase dobře. Někdo by mohl říct, že „holanďák, br. kaše a okurkáč“ není Michelinská kuchyně...
Ale vidět mlaďochy jak makají, neštve je to a že umí ty základní věci už krátce po pololetí v prváku je super. Sám jsem na jejich místě uměl tou dobou úplný prd.
Co mě nejvíc zklamalo na školsví když jsem ho poznal trošku víc, než jen z rychlíku? Vedou se často debaty úplně o ničem. Jasně, že inkluze pojmutá stylem, který klade na učitele nesplňitelné nároky ničí kantory i žáky. Na druhou stranu počet učitelů kteří by nejradši učili podle osnov jako před třiceti lety je smutné kino.
Tento stav vůbec nereflektuje skutečnosti, že dochází k velkým rozdílům v možnostech jednotlivých škol, případně samotných rodin.
Smysluplné využití Rámcových vzdělávacích programů stojí práci, úsilí. Přípravy na výuku taky zaberou mnohem víc času a nelze si jedny udělat a jet podle nich až do penze...
Na druhou stranu... Čemu už chceme věnovat víc energie, než naší společné budoucnosti ? Dětem...
A písnička ? No Pam Rabbit je pro mě už nějaký čas tuzemská jednička :)
Filip Vracovský
Nebereš bezhotovostní platby? Chytračíš? Končíš!
Tak dneska zase něco skoro „od sporáku“. Navařil jsem pár údajů a faktů spolu s pocity jak to vlastně všechno je a bude...
Filip Vracovský
Je nutné, nebo bezohledné třídit odpad v sobotu o půl šesté ráno?
Málokomu se povede „našlápnout mě“ takhle v sobotu po ránu. Nedá se svítit, musím se nejen o to s vámi podělit :)
Filip Vracovský
Mám rád svět kde v reklamách na jídlo bylo jídlo a F1 řvala...
Jedno takové zamyšlení při pátku. Se snad dobrým koncem, i když se nás řada proroků snaží přesvědčit, že přichází Peklo, nebo Ráj...
Filip Vracovský
Kdybych byl Prométheus, chtěl bych mít zelený křídla...
... od Zelenýho peří. Načepířenej jsem i když už dávno nelétám, ale pořád si na tu schopnost pamatuju...
Filip Vracovský
Mezinárodní právo přestalo existovat ...
... a nikdo se s tím už ani netají. Velmoci si hájí svoje zájmy tak jako tomu bylo od nepaměti. ....
